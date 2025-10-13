D’Albero vince oro alle Olimpiadi del Formaggio in Francia

In Francia, patria del formaggio e con un museo dedicato a questo prodotto, si svolgono le Olimpiadi dei cheesemonger, una competizione riservata ai venditori di formaggio. Emilia D’Albero, la prima donna americana a vincere la medaglia d’oro in questo evento, rappresenta un importante passo avanti per il settore.

Originaria di Philadelphia, Emilia ha appreso il proprio mestiere alla Philly Cheese School e ha condiviso la sua passione per il formaggio attraverso il suo profilo TikTok, @punkrockparmigiano. Questa è stata la sua prima partecipazione alle Olimpiadi, tenutesi a Tours, in Francia, dove ha gareggiato insieme alla sua compagna di squadra, Courtney Johnson, formando la prima coppia tutta al femminile rappresentante degli Stati Uniti.

Emilia ha affrontato avversari di paesi con una forte tradizione casearia, come Svizzera, Spagna, Italia e Francia, partecipando a quattro prove: una degustazione alla cieca, il “taglio perfetto”, una scultura di formaggio e un piatto di presentazione. La vincita della medaglia d’oro non è solo un traguardo personale, ma anche un’opportunità per mettere in risalto l’importanza della professione di cheesemonger, che in America non ha ancora il giusto riconoscimento.

D’Albero ha sottolineato come in Europa questo lavoro sia altamente rispettato, mentre negli Stati Uniti è spesso sottovalutato. Sostiene che un cheesemonger deve possedere una conoscenza enciclopedica dei formaggi, un’abilità raramente riconosciuta nel suo paese. Tra le eccellenze casearie americane, spicca il Caseificio Point Reyes in California, celebre per il suo Bay Blue, un ottimo esempio per chi si avvicina a questo tipo di formaggio.