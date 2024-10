Dal Voto di Orlando a Bucci: Analisi dei Risultati Elettorali per Partito

I risultati delle elezioni regionali in Liguria, tenutesi il 27 e 28 ottobre 2024, hanno visto Marco Bucci del centrodestra vincere con un margine di meno di 10.000 voti sul principale avversario, Andrea Orlando del centrosinistra. L’affluenza alle urne è stata del 46,46%, in calo rispetto al 53,48% del 2020.

Ecco i dettagli dei candidati governatori e le percentuali di voto ottenute:

Marco Bucci (Centrodestra): 48,77% – 17 seggi

(Centrodestra): 48,77% – 17 seggi Andrea Orlando (Centrosinistra): 47,36% – 12 seggi

Analizzando la composizione dei partiti all’interno delle coalizioni, Bucci ha ricevuto il supporto di:

Fratelli d’Italia : 15,08% – 5 seggi

: 15,08% – 5 seggi Lista Bucci presidente : 9,46% – 3 seggi

: 9,46% – 3 seggi Lega : 8,47% – 3 seggi

: 8,47% – 3 seggi Forza Italia : 7,98% – 3 seggi

: 7,98% – 3 seggi Orgoglio Liguria Bucci presidente : 5,70% – 3 seggi

: 5,70% – 3 seggi Bucci Libertas Udc : 1,30% – 0 seggi

: 1,30% – 0 seggi Alternativa popolare con Bandecchi per Bucci PPE: 0,34% – 0 seggi

Dall’altra parte, Orlando ha visto il sostegno dei seguenti partiti:

Partito Democratico : 28,47% – 8 seggi

: 28,47% – 8 seggi Alleanza Verdi e Sinistra – Lista Sansa – Possibile – Europa Verde – Sinistra italiana : 6,17% – 2 seggi

: 6,17% – 2 seggi Lista Andrea Orlando Presidente : 5,30% – 1 seggio

: 5,30% – 1 seggio Movimento 5 Stelle : 4,56% – 1 seggio

: 4,56% – 1 seggio Patto civico e riformista per Orlando – Azione con Calenda – PRI – Repubblicani europei – PER – Alleanza civica Liguria : 1,75% – 0 seggi

: 1,75% – 0 seggi Liguri a testa alta: 1,62% – 0 seggi

Altri candidati, come Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) e Nicola Rollando (Per l’alternativa – Potere al Popolo!), hanno ottenuto percentuali molto basse e nessun seggio. Con 1.785 sezioni scrutinate su 1.785, i risultati mostrano una netta vittoria per Bucci e il centrodestra, nonostante l’affluenza sia diminuita rispetto al passato.