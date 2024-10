Dal Trionfo del PD alla Crisi della Lega

Il Partito Democratico (Pd) ha ottenuto risultati migliori rispetto a Fratelli d’Italia nelle recenti elezioni regionali in Liguria, vinte dal candidato del centrodestra Marco Bucci, sindaco di Genova. Bucci succederà a Giovanni Toti, dimessosi in seguito a un’inchiesta per presunta corruzione. L’affluenza al voto è stata molto bassa, con il 46% degli aventi diritto che si sono presentati alle urne, un calo rispetto al 53% delle elezioni del 2020.

Il centrodestra ha ottenuto circa 290.000 voti, 100.000 in meno rispetto alle precedenti elezioni, rappresentando quasi il 49% delle preferenze. Al contrario, la coalizione di centrosinistra ha visto un incremento di voti, ottenendo alcune migliaia di consensi in più rispetto al 2020 e un aumento del 10% nei risultati. All’interno della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia ha avuto il maggior numero di voti, raccogliendo il 15% con 84.000 consensi, un incremento rispetto ai 64.000 voti del 2020, in parte grazie al supporto di una lista civica forte.

Un risultato molto deludente è stato quello della Lega, che ha visto una significativa perdita di voti, scendendo a 47.000 voti e passando dal 17% all’8,5% delle preferenze. Forza Italia, invece, ha ottenuto un risultato migliore, aumentando i suoi voti da 33.000 a 44.000, passando dal 5% all’8% di consensi.

Anche se il candidato del Pd, Andrea Orlando, ha perso di pochi voti, il partito può considerarsi soddisfatto, aumentando i consensi a circa 159.000 e raggiungendo il 28% degli elettori. Buoni risultati sono stati registrati anche da Alleanza Verdi Sinistra, che, pur essendo una nuova formazione rispetto al 2020, è risultata il secondo partito della coalizione di centrosinistra con 34.000 voti, un incremento significativo rispetto ai voti di Europa Verde.

Infine, il Movimento 5 Stelle ha registrato un crollo quasi catastrofico, rischiando di scendere sotto la soglia di sbarramento del 3% e ottenendo solo il 4,5% delle preferenze, segnando un dimezzamento rispetto alle precedenti elezioni.