Dal trapianto di cuore alla mezza maratona

Ci vuole cuore per affrontare le difficoltà della vita e Daniele Sironi, 32 anni di Pregnana Milanese, lo sa bene. Il 2 aprile 2021 segna il suo “secondo compleanno”, il giorno del trapianto di cuore, che è avvenuto grazie al dono di un uomo di Bologna. Da quel momento, Daniele ha intrapreso un percorso di sfide quotidiane, culminato oggi, 24 novembre, nella sua prima mezza maratona a Milano.

La sua vita, tranquilla fino a 27 anni, è cambiata nel 2019 quando ha ricevuto una diagnosi di cardiomiopatia dilatativa, una grave patologia cardiaca. Mentre si preparava al trapianto, ha affrontato la paura e l’incertezza, sostenuto dall’amore per la sua famiglia, in particolare dalla figlia Ludovica, nata nel febbraio 2019. Dopo un lungo periodo di attesa, riceve la chiamata cruciale l’1 aprile 2021: “Ci sarebbe un cuore per lei”. L’operazione va bene e inizia un processo di riabilitazione faticoso.

Inizialmente, Daniele ha lottato con la mobilità, ma con il tempo è riuscito a riprendere l’attività fisica. La voglia di tornare a praticare sport lo ha spinto a riprendere a correre e a partecipare ad attività come il padel e il tennis. In estate 2022 ha iniziato a vedere progressi significativi, grazie anche all’incontro con associazioni come Aido e Aned, con cui ha partecipato a manifestazioni sportive per trapiantati. Daniele ha iniziato a parlare nelle scuole sulla sua esperienza per sensibilizzare sulla donazione di organi.

La svolta arriva quando decide di cimentarsi nel triathlon. Con l’assistenza di un coach, inizia ad allenarsi, nonostante le difficoltà iniziali legate all’uso della bicicletta e alla corsa. Nel mese scorso ha esordito nel triathlon sprint e ora si prepara per la mezza maratona, portando un messaggio forte: “Io corro, non so per chi ma so perché”, un riferimento al motto di Aido. Daniele vuole dimostrare che, dopo un trapianto, si può tornare a vivere pienamente e che fare sport è un bene per il corpo e la mente. Le sue ambizioni per il futuro includono un triathlon medio e la maratona di Milano il 6 aprile, segnando il quarto anniversario dal trapianto.