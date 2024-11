Dal Tesei ai Proietti: Analisi dei Voti per i Singoli Partiti

I risultati delle elezioni regionali in Umbria, tenutesi il 17 e 18 novembre 2024, hanno visto la competizione tra vari candidati e partiti. Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, ha ottenuto il 46,15% dei voti, conquistando 7 seggi. Il suo partito, Fratelli d’Italia (FdI), ha registrato il 19,44% con 3 seggi, mentre la Lega ha ottenuto il 7,70% con 1 seggio e Forza Italia il 9,69% con 2 seggi. La lista “Tesei presidente” ha ricevuto il 4,99% e ottenuto 1 seggio. Al contrario, le formazioni “Noi Moderati – Civici per l’Umbria”, “Unione di centro” e “Alternativa popolare” hanno ottenuto rispettivamente il 2,87% (9 seggi), 0,45% (0 seggi) e 2,16% (0 seggi).

Il centrosinistra ha visto la candidatura di Stefania Proietti, che ha ottenuto il 51,15% dei voti, raggiungendo 12 seggi. Il Partito Democratico (Pd) ha ottenuto il 30,23% dei voti, corrispondente a 9 seggi, mentre l’Alleanza Verdi e Sinistra ha avuto il 4,28% con 1 seggio. Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha registrato il 4,71%, ottenendo anch’esso 1 seggio. La lista “Umbria domani Proietti presidente” ha ottenuto il 4,70% con 1 seggio, mentre i “Civici umbri” hanno ricevuto solo l’1,56% senza seggi. Altre formazioni come “Umbria per la sanità pubblica” e “Umbria Futura – Riformisti e civici Proietti presidente” hanno ottenuto rispettivamente il 2,43% e il 2,30%, senza seggi.

Al di sotto della soglia di rappresentanza, Marco Rizzo con “Alternativa riformista Rizzo presidente” ha ottenuto lo 0,40%, e la “Democrazia sovrana popolare” lo 0,56%. Altri candidati come Giuseppe Paolone con “Forza del popolo” e Elia Francesco Fiorini con “Alternativa per l’Umbria” hanno registrato percentuali minime, rispettivamente 0,24% e 0,23%. In totale, 1.000 sezioni sono state scrutinizzate, confermando i risultati elettorali.