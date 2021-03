Si comincia con qualche chilo – e qualche alibi – di troppo. Il metabolismo lento, la menopausa che arriva, l’età che avanza. Poi i due o tre chili diventano cinque, la menopausa (o l’andropausa, perché non solo di donne parliamo) galoppa, e sì, è vero, il metabolismo rallenta. Ma non dovrebbe essere un alibi, appunto, quel metabolismo che non va più forte come a 20 anni. Anzi, dovrebbe essere un campanello d’allarme per indurci sì a mangiare un po’ di meno. Ma, soprattutto, a muoverci di più. Molto di più. Perché la strada tra il sovrappeso è l’obesità è per fortuna lunghissima e fare qualche passo indietro è possibile. Ma è molto più facile ritrovarsi obesi, e lo dimostrano i dati epidemiologici, gli ambulatori specialistici, i dati sulla chirurgia bariatrica e persino il fatto di avere una giornata dedicata, il 4 marzo per l’appunto.

Covid e lockdown peggiorano l’obesità infantile





I chili di troppo spesso non sono dovuti a sgarri alimentari, ma a un eccesso di sedentarietà. E con Covid è andata ovviamente peggio: tra lockdown e chiusure delle palestre e delle piscine non solo ci si muove molto meno, ma si tende a confortarsi con qualche dolce in più. Se non si interviene però la soglia critica dell’indice di massa corporea sopra 30 (BMI) che appiccica addosso l’etichetta di obeso è dietro l’angolo. E con essa un bel po’ di problemi alla salute, dal diabete alle patologie cardiovascolari, tanto per dirne due.



Obesità, quando il peso diventa un rischio per cuore e polmoni



Perdere peso quindi, e insieme fare attività fisica. “Bisogna dimagrire con criterio mantenendo la massa magra, i muscoli – premette Simona Frontoni, direttore dell’Unità di Endocrinologia e Diabetologia dell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma – e fare un’attività fisica aerobica costante. Almeno 4-5 volte alla settimana per un’ora, una camminata veloce, dove per veloce intendo 6 chilometri all’ora. Arrivandoci lentamente, e però aumentando a poco a poco l’intensità. Attività efficacissima, semplice ed economica: una tuta e un paio di scarpette si possono portare ovunque, in tutte le fasi della vita, anche la gravidanza. Chiedo sempre a chi visito: Usciresti mai da casa senza lavarti i denti? No. E anche il movimento deve diventare un gesto quotidiano. Il bandolo della matassa è l’attività fisica”.

La dieta da sola non basta, insomma. Anche se è ovviamente importante mangiare con equilibrio. E, soprattutto, mangiare meno. Perché sennò ingrassare è praticamente inevitabile. “Non si diventa obesi in poco tempo – ragiona Andrea Giaccari, diabetologo alla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma – ma basta un bilancio calorico anche moderatamente in eccesso, diciamo di circa 100 calorie al giorno, per mettere su un chilo in 70 giorni, poco più di due mesi”.

E da un chilo passare a due e poi a tre. Anche perché, per avere un bilancio modestamente positivo basta non fare nulla. Ci pensa l’invecchiamento, perché il metabolismo basale diventa più lento. Ingrassare allora è inevitabile? “Certamente no – continua Giaccari – ma non servono diete drastiche – che al contrario tenderanno a far rallentare ancora di più il metabolismo – né tanto meno pozioni miracolose. Basta un’alimentazione sana, meglio se personalizzata da sanitari esperti, e aumentare l’attività fisica. Non ci sono alternative, bisogna muoversi ma muoversi sul serio. Molti pensano di essere attivi ma non lo sono: non basta mezz’ora in bicicletta una volta a settimana, bisogna muoversi ogni giorno”.

E questo vale per chi è in sovrappeso ma anche per gli obesi, anche se con molti chili addosso è difficile muoversi. “Anche gli obesi devono muoversi – conclude Giaccari – meglio se dandosi degli obiettivi, cosa che del resto consiglio a tutti. Quindi si può scaricare una delle tante app per verificare chilometri percorsi, velocità, calorie consumate. E procedere per livelli successivi, diventando il proprio personal trainer. Misurare la propria attività è sempre la cosa migliore, l’importante è cominciare. Facendo qualunque cosa dia soddisfazione e piaccia, e a poco a poco aumenteranno i muscoli e si perderà grasso. Ma soprattutto ci si sentiraà subito meglio”.