Dal Salario all’Obolo di San Pietro

Il Papa Francesco, noto per la sua scelta di rinunciare allo stipendio, è stato il primo Pontefice a operare questa decisione. Nonostante avesse diritto a una retribuzione mensile, ha deciso di non riceverla, seguendo il suo esempio di umiltà ispirato dal nome scelto, quello di un Santo povero. Per comprendere il contesto economico, il suo predecessore, Papa Benedetto XVI, aveva un salario fissato a 2.500 euro al mese, ma non ci sono dati certi sugli stipendi dei Papi precedenti.

Oltre allo stipendio, il Papa ha accesso all’Obolo di San Pietro, un fondo che raccoglie donazioni per sostenere progetti benefici della Chiesa Cattolica. Secondo i dati del 2022, le entrate dell’Obolo di San Pietro ammontano a 107 milioni di euro, con uscite di 95,5 milioni. Anche i cardinali hanno diritto a uno stipendio, che Papa Francesco ha deciso di ridurre, abbassando la cifra percepita da 5.500 a 5.000 euro al mese.

Il patrimonio della Chiesa Cattolica è considerevole ma difficile da quantificare con precisione. Tuttavia, si stima che le disponibilità finanziarie della Santa Sede e del Vaticano si avvicinino ai 5 miliardi di euro. Queste informazioni evidenziano non solo la gestione economica della Chiesa, ma anche l’atteggiamento di Francesco verso la povertà e il servizio ai bisognosi, principi che hanno caratterizzato il suo pontificato fino alla sua morte il 21 aprile.