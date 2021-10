Il nome, Bombyx, non è il massimo. Dice poco di primo acchito e certo non fa venire in mente il Web del futuro. Bisogna conoscere la zoologia per capire a cosa Facebook fa riferimento: la falena asiatica che in forma di larva è nota come il baco da seta. Il nuovo robot della multinazionale di Mark Zuckerberg, Bombyx, fa infatti qualcosa di simile: corre lungo i cavi elettrici avvolgendoli con fibra ottica sottile ricoperta di kevlar per portare la connessione ultra veloce ovunque senza dover scavare sotto il manto stradale. “Ad una frazione del costo rispetto ai sistemi attuali”, sottolinea in collegamento video Mike Schroepfer, Chief technology officer di Facebook, la persona che supervisiona tutte le tecnologie presenti e future del colosso di Menlo Park.

Mentre continuano le polemiche sul crollo momentaneo il 4 ottobre dei servizi del social network e fioccano le accuse di essere un monopolista, anche sull’onda delle rivelazioni dell’ex dipendente Frances Haugen, Facebook guarda in avanti. In particolare a quei tre miliardi di persone che nel mondo non hanno ancora una accesso alla Rete. E per raggiungerle ha in mente tre diverse tecnologie che si aggiungono a quelle studiate da altre compagnie, iniziando dalla costellazione di satelliti Starlink messa in orbita da SpaceX.

Tre mosse verso le connessioni del futuro

Il robot Bombyx è una di queste tre mosse studiate dalla divisione Connectivity, per allargare rapidamente la platea di coloro che hanno accesso alla banda ultra larga, che oggi conta circa 300 milioni di individui. Il secondo tassello è il nuovo cavo sottomarino transatlantico fra Europa e Stati Uniti pronto all’uso entro tre anni, ben 200 volte più veloce di quelli attuali che risalgono a venti anni fa, e che verrà posato anche grazie a battelli con un alto grado di automazione. Infine un sistema di trasmissione dati wireless per coprire l’ultimo miglio chiamato Terragraph: è in grado di connettere centinaia di abitazioni senza dover arrivare con il cavo fino al router di casa. Funziona come una rete mesh: i vari nodi sparsi per la città, le centraline, sono collegati a delle antenne di nuova generazione che portano la banda larga nelle case via microonde. Nodi e antenne formano una ragnatela che automaticamente indirizza il segnale per mantenere il servizio costante anche quando uno di loro dovesse smettere di funzionare.

Fra blackout e scuse

Ironia della sorte questo sguardo al futuro viene concesso all’indomani del collasso globale dei servizi del social network, come dicevamo pocanzi. “Abbiamo avuto un grosso problema ai server”, ammette Schroepfer. “Per noi è un vanto fornire servizi a miliardi di persone e sono molto dispiaciuto per quel che è accaduto. Ma quest’incidente ci ricorda quanto l’essere connessi agli altri sia importante sul piano personale e lavorativo. E’ una cosa che diamo per scontata quando miliardi di persone nel mondo non hanno ancora accesso ad Internet. Abbiamo bisogno di soluzioni radicali per affrontare questo problema che riducano costi e tempi”.

Tre miliardi di persone da portare online

La chiave di tutto è questa: eliminare gli ostacoli che impediscono, anche nei Paesi avanzati, di far arrivare la banda ultra larga ovunque. Facebook, come Google del resto, sono anni che sperimenta soluzioni specie per quanto riguarda l’Africa dove la popolazione è in alcune zone troppo sparsa sul territorio per rendere economicamente sostenibile la posa della fibra. Basti pensare al programma di droni Aquila, lanciato nel 2016 e archiviato nel 2018. L’usare la rete elettrica attuale come struttura portante e un robot autonomo come Bombyx per distendere la fibra è, secondo Facebook, la soluzione migliore. Oltre il 70 della popolazione mondiale del resto vive almeno ad almeno 10 chilometri di distanza dalla fibra. E i cavi che il robot Bombyx installa sono più leggeri e resistenti di quelli tradizionali così da non creare problemi alla infrastruttura.

La leggerezza del robot

Il robot stesso pesa quattro chili e mezzo e impiega circa quattro minuti per andare da un traliccio all’altro. Attualmente il sistema è semiautonomo, gli operatori supervisionano e dirigono i movimenti mentre Bombyx supera il traliccio. Ma si punta alla piena autonomia, i tecnici dovranno semplicemente poggiare il robot sulla linea, al resto penserà da solo fino alla fine del cavo. E’ stato creato partendo dalle tecniche di avvolgimento elicoidale in fibra ottica del 1980, metodi per i quali all’epoca non c’era una tecnologia appropriata. Ma ci vorrà tempo prima di vederlo davvero all’opera, almeno tre anni. Per ora è un prototipo.

L’Alaska ha Internet in formato wireless

In compenso Terragraph è già una realtà ad Anchorage, Alaska, e a Perth, Australia. E’ un sistema indicato solo per certe aree dove scavare per collegare le singole case è difficile o troppo costoso. “Non è la soluzione a tutto. E non lo è nemmeno Bombyx”, spiega Karthik Yogeeswaran, Wireless systems engineer di Connectivity. “Queste sono tecnologie che si aggiungono a quelle fornite da altre aziende. E dal nostro punto di vista più ce ne sono meglio è”.

Quel Web che non piace più a nessuno

Alla fine della conferenza virtuale però si torna all’attualità. Fra i giornalisti c’è chi chiede se Facebook non dovrebbe pensare a moderare meglio i contenuti sulle sue piattaforme invece di concentrarsi sulla connettività per portare altri tre miliardi di persone in un online così compromesso. “Quello di cui stiamo parlando qui è di come offrire la connettività a tutti, così che possano partecipare all’economia digitale”, ribatte Mike Schroepfer. “Ciò però non significa affatto che non investiamo nella moderazione dei contenuti”. Ma fra chi ascolta la sensazione e che ormai siano in pochi a dare credito al più grande o ormai discusso social network del mondo.