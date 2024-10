Dal ricovero al concerto: un viaggio in Argentina

Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, Argentina. Negli anni precedenti, il cantante aveva mostrato chiaramente segnali di malessere, tra cui problemi di salute mentale e comportamenti controversi. Nel 2023, Payne aveva cancellato il suo tour sudamericano a causa di un’infezione renale, preoccupando i fan e la sua famiglia, che includeva la madre Karen. Il cantante aveva dichiarato su Instagram di aver trascorso del tempo in ospedale e aveva bisogno di riposo. I suoi problemi con l’alcol e la salute mentale erano noti e aveva parlato apertamente della sua dipendenza e di pensieri suicidi, ammettendo di aver attraversato periodi di grande sofferenza.

Pochi giorni prima della sua morte, Liam era stato al concerto di Niall Horan a Buenos Aires, dove il suo comportamento appariva strano e frenetico, tanto da far intervenire la sicurezza. Inoltre, video hanno mostrato il cantante visibilmente scosso mentre firmava autografi, con molti fan notando la tristezza nei suoi occhi. In luglio, aveva confidato di aver trascorso del tempo in una clinica per superare un periodo buio, descrivendo la fama come una crisi di mezza età. Nonostante i suoi tentativi di riprendersi, la sua situazione sembrava deteriorarsi ulteriormente, suscitando preoccupazione tra i suoi cari.

Le ultime ore di vita di Liam sono state segnate da comportamenti allarmanti nell’hotel Casa Sur. Testimoni e personale dell’hotel hanno riferito che appariva alterato, probabilmente sotto l’effetto di droghe o alcol, con atteggiamenti aggressivi. Prima dell’incidente, era stato visto vagare nell’hotel, danneggiando il proprio computer e creando scompiglio. Foto provenienti dal luogo hanno mostrato oggetti come foglio di alluminio bruciato e polvere bianca, che suggerivano un possibile uso di cocaina.

La morte di Liam Payne ha scosso il suo seguito e l’industria musicale, evidenziando le difficoltà legate alla fama e i problemi di salute mentale che molti artisti possono affrontare. I segnali di allerta erano stati evidenti, e il suo tragico destino ha riaperto un importante dibattito sui temi della salute mentale e del benessere degli artisti.