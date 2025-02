Dal potere esecutivo ancora attacchi al giudice

La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) esprime sconcerto riguardo all’attacco del potere esecutivo nei confronti di un giudice con l’intento di delegittimare una sentenza. Criticano il ministro della Giustizia per le sue dichiarazioni che auspicano la riforma di una sentenza di cui esiste solo il dispositivo. Queste affermazioni sono considerate gravi e inadeguate rispetto alle funzioni ricoperte, poiché rappresentano una violazione del principio di separazione dei poteri. L’Anm avverte che tali interventi minano la fiducia nelle istituzioni democratiche. La polemica è scaturita dalla condanna in primo grado del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. La posizione dell’Anm evidenzia preoccupazioni circa l’integrità del sistema giudiziario e il rispetto delle decisioni della magistratura da parte dei rappresentanti del governo, sottolineando l’importanza di mantenere l’indipendenza della giustizia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La separazione dei poteri è vista come un fondamento delle democrazie sane, e gli attacchi al potere giudiziario possono compromettere questo equilibrio essenziale. L’Associazione chiede quindi una riflessione su come le dichiarazioni pubbliche dei membri del governo possano influenzare la percezione della giustizia e l’operato dei giudici, ribadendo la necessità di un clima di rispetto e collaborazione tra le istituzioni. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è cruciale per il buon funzionamento della democrazia.