Un appello al ministro della Giustizia Marta Cartabia e allo stesso tempo una iniziativa pubblica popolare per il riconoscimento dei diritti delle vittime di stragi causate da attività economiche finalizzate al profitto. Dopo quanto accaduto al Mottarone la scorsa settimana, dove hanno perso la vita 14 persone, il comitato ‘Noi 9 Ottobre’ che riunisce parenti, amici, “compagni e compagne di lavoro e di sventura delle vittime delle stragi causate da attività economiche finalizzate esclusivamente al profitto” – dal Ponte Morandi al Moby Prince, dalla stazione di Viareggio al Vajont – si organizza per provare a intervenire anche in maniera legislativa.