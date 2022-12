dal PNRR 262 milioni di euro

Assicurare lo sviluppo e la qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini in tema di malattie rare, malattie croniche non trasmissibili e proof of concept: è questo l’obiettivo del bando dedicato alla ricerca biomedica e finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I progetti vincitori, che accederanno ai 262 milioni di euro messi a disposizione dal ministero della Salute, sono 226.

La selezione dei progetti di ricerca biomedica

I vincitori sono stati valutati nella massina trasparenza, assicurando una netta separazione tra le fasi istruttorie, di valutazione e di audit. La valutazione si è svolta in due fasi:

la prima, da parte di due revisori internazionali, ha previsto la valutazione scientifica secondo il sistema della peer review. Dopo che ciascuno dei due revisori ha svolto la sua valutazione in modo autonomo ed indipendente, c’è stato un confronto con il sistema del Face-to-Face, per poi giungere ad un accordo;

la seconda fase ha permesso un’ulteriore verifica e validazione della graduatoria di merito.

Il Comitato Tecnico Sanitario esperto in ricerca biomedica si è occupato dell’audit finale, stilando una graduatoria, suddivisa per tipologia progettuale. Ad ogni progetto vincitore è stato, infine, attribuito uno specifico finanziamento.

Partecipanti e vincitori

I concorrenti che hanno partecipato al bando hanno presentato 300 diversi progetti di ricerca biomedica: 70 nell’ambito delle malattie rare, 181 per le patologie croniche non trasmissibili e 49 per la categoria proof of concept.

Hanno vinto il concorso: