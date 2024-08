Dal Moro svela la verità sul bacio con un ragazzo: “Che male c’è? Sdoganiamo”

Nei giorni scorsi sui social ha iniziato a circolare una foto di Daniele Dal Moro che bacia un altro ragazzo e soprattutto su Twitter si sono scatenati hater e fan. Molti hanno difeso l’ex vippone parlando di privacy o di scatto ironico, altri invece hanno tirato in ballo il coming out e qualcuno l’ha anche preso in giro. Il biondo tra le braccia dell’ex gieffino è Luan Fraga, che sul suo profilo ha condiviso molte fotografie divertenti con gli amici e quindi da subito è stato chiaro che si trattasse di un bacio tra compagni di vacanza.

Adesso a chiarire questo mistero è arrivato il diretto interessato. Daniele Dal Moro sul RTL 102,5 ai microfoni di Francesco Fredella ha spiegato che quella foto è stata fatta per sua sorella, grandissima amica di Luan Fraga.

“Se era un limone vero quello che avete visto? Assolutamente con la lingua. A questo punto uno fa 30 e allora fa 31. Perché si sono scandalizzati? Ma non lo so, perché non c’era nulla di strano. Come mai è nata questa fotografia? Guarda, ti dico la sincera verità, questa fotografia sul momento è stata fatta per mandarla a mia sorella, che è una cara amica di questo ragazzo da molti anni.

Quando mia sorella era amica di Luan, avevano 13 anni e lui non era ancora consapevole della sua omosessualità. Lui, dopo averla scattata, mi ha chiesto se poteva pubblicarla, gli ho detto “Sì, non c’è nessun problema condividila pure senza problemi”.

Lui lavora tra Milano e Mykonos e siamo tanto amici. Come mai mi hanno criticato? Bisogna sdoganare questa cosa. Ma che male c’è? Penso che nel 2024 uno si posa permettere di dimostrare la sua amicizia e il suo affetto nel modo che ritiene più opportuno. Poi per quanto ci sono tante persone che criticano, per fortuna ce en sono molte altre che capiscono e che non scrivono cose omofobe o cattive”.