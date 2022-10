E alla fine il secondo palo è arrivato, dopo Luca Salatino, anche Daniele Dal Moro ha friendzonato Elenoire Ferruzzi. Oggi pomeriggio Giaele De Donà si è appartata con il bel veronese e l’ha messo in guardia: “Devi stare attento con lei, non devi farla soffrire. Lei pensa che tu abbia degli atteggiamenti chiari che dimostrano che sei interessato. E lo dico, anche io ho pensato che ti potesse piacere. Perché non deve essere così scusa? Perché è lei? Ele è stanca del fatto che ogni volta che un uomo le si avvicina è sempre perché la considera amica e fa ridere. Quindi ti dico di avere un occhio di riguardo e andarci piano. Se anche io ho pensato ti piacesse è perché stai sempre con lei. Hai passato più tempo con lei che con tutti noi“.

Dal Moro: “Elenoire per me è un’amica”.

“Io mi sono affezionato tanto a lei. Il mio Grande Fratello Vip è anche lei e posso dirlo con certezza. Ad Ele ho raccontato cose che non sa nessuno. Anche l’altra sera le dicevo molte cose del mio passato. Perché mi ascolta ed ha una sensibilità grande. Passo molto tempo con lei, ma cosa c’entra? Lei dice che tutti ci avviciniamo a lei per amicizia perché è lei? Ma cosa significa? Io non sono mica tutti gli uomini del suo passato. Io le voglio bene, ma come amica. Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Ele mi fa due grattini cosa le dico? “Non farmeli”? No, ma figurati mica mi infastidisce. Però non è che me li faccio fare perché mi piace. Io non credo proprio di aver dato modo a lei di pensare che mi piacesse”.

Prepariamoci alla sfuriata di Elenoire quando scoprirà le parole di Daniele Dal Moro.

#daniele a #giale “io non credo che dai miei comportamenti tu possa pensare che io posso avere interesse per #elenoire !! è in arrivo una sclerata di elenoire tipo con Luca! #gfvip — la_cricri (@mel_cri) October 25, 2022

L’articolo Dal Moro rifila un palo alla Ferruzzi: “Solo amicizia, nulla di più!” proviene da Biccy.it.







Fonte