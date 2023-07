Dal Moro piange e si sfoga dopo la rottura con Oriana: il dramma della chat

Continua la soap opera degli Oriele. Dopo la nuova rottura Oriana Marzoli è tornata a farsi sentire per smentire i rumor che la vorrebbero già in compagnia di un nuovo ragazzo, mentre Daniele Dal Moro si è sfogato raccontando una serie di aneddoti.

Le lacrime di Daniele Dal Moro: “Sarò anche un narcisista”.

La nuova puntata della telenovela ha dell’incredibile ed è un mix tra Black Mirror e Gossip Girl. Un utente di Twitter ha creato una finta chat tra Oriana, Micol, Nicole e Giaele, questi screen fake e ironici sono arrivati alle dirette interessate. La Murgia ha inviato la chat fake in un vero gruppo Whatsapp che ha con le altre ex gieffine e ha documentato le loro reazioni nelle storie di Instagram…

pov: oriana scrive alle ragazze del van dopo i tweet di ddm pic.twitter.com/EdPtUcAi98 — 🀄️ (@ruffi4no) July 13, 2023

Alcune follower di Daniele però si sono accorte che in basso nella sezione media di chi ha registrato la vera chat c’è la miniatura di un video di TikTok in sui si parla di uomini narcisisti patologici e subito dopo anche una foto di Dal Moro. Nicole Murgia dopo l’ennesima accusa è sbottata: “Per chiarire, così smettete di dire cavolate, mi hanno taggato su Instagram in quel video dicendo di commentare. Quindi smettetela di dare fiato alla bocca“.

Dopo questo dramma della chat farlocca Daniele ha pubblicato un audio su Twitter in cui sembra stia piangendo: “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo“.

Hai detto bene Dani, il tempo sarà galantuomo, non temere. #oriele pic.twitter.com/KYmPtqH70U — Sara 💌 (@SaraElhachimi8) July 13, 2023