Dal Moro fa scoppiare una polemica: tra applausi e critiche per un video

Fuori dalla casa del GF Vip Daniele Dal Moro sta mostrano un nuovo lato di sé, decisamente più ironico e scanzonato. L’ex gieffino lancia shade su Twitter, partecipa agli space con i fan, si diverte con loro e a quanto pare tira frecciatine anche ad altri volti del GF Vip. Ieri sera Dal Moro ha pubblicato un video in cui butta nella spazzatura il libro della sua ex “fidanzata” Martina Nasoni. Sui social in molti hanno riso per la clip, ma c’è anche stato chi ha giudicato il gesto esagerato e troppo ‘forte’.

Ci lamentiamo della linea troppo dura presa dal GF Vip e facciamo polemica per un libro nel cestino?

“Se mi dicessero quale rifare tra la prima edizione tra la prima e la seconda rifarei questa. La prima è la prima, tutto nuovo, emozioni davvero forti. Però questa la rifarei, anche se sarei arrivato volentieri in finale. Mi avrebbe fatto piacere, anche se sapevo cosa sarebbe successo, perché ci sono già passato. I ragazzi me lo chiedevano e io raccontavo loro tutto quello che succedeva. – ha rivelato Daniele in uno space di Twitter – Infatti mi richiamavano in confessionale e mi dicevano ‘Dani non raccontargli tutto, lascia che scoprano loro le emozioni nuove’. E niente, mi hanno cacciato fuori, vaf*****o. Vabbè dai ormai è successo.

Se seguo la diretta? Vedo i video che mi mandano. Vi garantisco, non so se esiste un essere umano che dopo sei mesi lì dentro esce e si guarda la diretta chiudendosi in casa. Dai ragazzi se lo faccio rinchiudetemi. Se metto sul 55 adesso a me sembra di essere ancora lì e quindi è meglio che non guardo. Però davvero vedo i filmati che mi inviate. Tante cose però preferisco non vederle. Io ho conosciuto tutti di persona e un video frammentato può far capire male. Non mi serve un video, mi fido di loro, di chi ho conosciuto lì dentro”.