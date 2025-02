Dal Milan e Neymar alla Kings League: la storia di Hachim Mastour

Chi si ricorda di Hachim Mastour? Il giovane trequartista marocchino attirò l’attenzione dell’Europa firmando per il Milan a soli 12 anni, ma con il passare del tempo il suo talento non si è concretizzato. Nonostante sia stato aggregato alla prima squadra a 16 anni con un contratto da star, non è mai riuscito a esordire. Dopo diversi prestiti in varie squadre europee – Malaga, PEC Zwolle e Lamia – il Milan ha deciso di girarlo altrove per permettergli di giocare. Tuttavia, anche con Reggina e Carpi non ha trovato fortuna, così dopo un anno senza squadra è tornato in Marocco, dove ha giocato per la Renaissance Zamamra e l’Union Touarga, raccogliendo prestazioni deludenti.

Oggi, a 26 anni, Hachim Mastour intraprende una nuova avventura con l’FC Zeta, squadra che parteciperà alla prima edizione italiana della Kings League, un torneo di calcio innovativo. Il presidente della squadra sarà lo streamer Zw Jackson, con Cristian Brocchi, ex allenatore della Primavera del Milan, scelto come mister. Mastour è stato descritto come il primo vero fenomeno calcistico sui social, creando un’aspettativa enorme intorno alla sua figura. Nonostante la fama, il suo percorso sportivo è stato segnato da difficoltà, e ora, in un contesto inedito come la Kings League, avrà l’opportunità di rilanciare la propria carriera. La speranza è che questa nuova esperienza possa finalmente permettergli di esprimere il suo potenziale e ritrovare il posto che merita nel mondo del calcio.