Dal malore all’Ariston, la storia

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, sarà ospite alla serata finale del Festival di Sanremo 2025 per raccontare la sua esperienza personale dopo un malore avuto in campo. L’episodio è avvenuto l’1 dicembre 2024 durante la partita Fiorentina-Inter, dove Bove ha perso conoscenza al 17′ minuto. Subito trasportato all’ospedale Careggi, ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva e ha ricevuto un defibrillatore sottocutaneo amovibile. Anche se il suo recupero procede bene, sorgono dubbi sul futuro della sua carriera, poiché le regole attuali della Serie A non permettono l’utilizzo di un defibrillatore in campo. Ciò potrebbe spingere Bove a continuare a giocare all’estero, in club europei interessati a lui.

Nei suoi giorni difficili, Bove ha sentito il supporto di famiglia, amici e dell’intero mondo del calcio. Ha condiviso sui social i suoi pensieri riguardo all’importanza della comunità che si crea attorno a questo sport, esprimendo come il calcio sia molto più di una semplice competizione. Ha sottolineato l’unità che si forma nei momenti di difficoltà e l’affetto ricevuto dai tifosi e dai compagni, che gli ha dato forza e coraggio. Ha invitato tutti a non dimenticare l’essenza genuina del calcio, al di là del suo lato commerciale.

Concludendo il suo messaggio, Bove ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha ribadito di stare bene, dimostrando la sua determinazione a tornare in campo. Presto sarà sul palco dell’Ariston per raccontare la sua storia.