Dal lago di Garda alla Costiera Amalfitana: 5 luoghi imperdibili da visitare a Pasqua in Italia

Ecco 5 idee di viaggio per Pasqua in Italia, sfruttando il lungo ponte tra il Venerdì Santo e il weekend della Liberazione. Con la Pasqua che cade il 20 aprile 2025, in piena primavera, sarà l’occasione perfetta per esplorare le bellezze del Paese.

La Puglia è una delle regioni più ambite, con città affascinanti come Trani, Alberobello e Lecce, famosa per il suo barocco leccese. Non può mancare una visita a Matera, la città dei Sassi, che affascina in ogni stagione.

Per chi vive nel Lazio, la Riviera d’Ulisse offre un weekend ideale. Con il mare cristallino e località storiche come Gaeta, è possibile visitare la Chiesa della Santissima Annunziata e il suggestivo Santuario della Santissima Trinità. Inoltre, l’Isola di Ponza, ricca di storia e ristoranti, è facilmente raggiungibile.

L’Umbria, nota come il “cuore verde” d’Italia, è un’altra destinazione perfetta per la Pasqua. Borghi medievali come Assisi, Spello e Gubbio offrono arte, storia e natura, con la possibilità di visitare la Cascata delle Marmore.

Napoli, la “città del sole”, esplode di vitalità in primavera. Imperdibile la Piazza del Plebiscito e il Lungomare Caracciolo, famoso per la pizza napoletana. Proseguendo verso la Costiera Amalfitana e Pompei, si possono ammirare importanti reperti storici.

Infine, il Lago di Garda, con paesini come Limone sul Garda e Sirmione, è un altro punto di attrazione. Salò e Riva del Garda, circondati da un panorama unico tra dolomiti e uliveti, promettono un soggiorno indimenticabile.