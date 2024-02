Dal laboratorio alla comunità: l’impegno sociale della filiera salute. Life Science Excellence Show/1

Dal laboratorio alla comunità, analizzando l’importante impegno sociale che caratterizza la filiera salute. Esplorare in profondità il connubio tra l’innovazione scientifica e l’impegno sociale, delineando il ruolo cruciale che la filiera salute gioca nel plasmare un futuro più sano e sostenibile per le nostre comunità. E ancora, in quale modo l’industria farmaceutica traduce l’innovazione del laboratorio in un impatto positivo per la comunità. Di questo di si è parlato con Fulvio Berardo, General Manager di Astellas Pharma per l’Italia, la Grecia, Cipro e Malta, Giuseppe Bunone, Country Director di Novavax per l’Italia, e Patrizia Logoteta alla Managing Director di Lo.Li. Pharma e CEO di Farmares, in occasione del primo incontro dei Life Science Excellence Show, il Festival dell’Innovazione promosso a Roma da Sics, Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, che culminerà l’11 aprile con la premiazione dei TOP di ciascuna delle 18 categorie che compongono i Life Science Excellence Awards. E proprio a margine del Talk del Festival dell’Innovazione dei Life Science Excellence Awards 2023, anche le premiazioni per le categorie Best HR Project of the Year e Best CSR Project of the Year.

Berardo (Astellas) Nostre leve strategiche: ricerca, investimenti, formazione e ascolto dei pazienti

Berardo (Astellas) Awareness dei pazienti e sostenibilità del sistema in ottica One Health

Berardo (Astellas) Ancora oggi outcame tecnologici fortemente collegati alla geografia dei pazienti

Bunone (Novavax) Tradizione, innovazione e sostenibilità ingredienti della nostra mission

Bunone (Novavax) Saper rispondere ai bisogni di sanità pubblica velocemente e in modo puntuale

Bunone (Novavax) Come essere protagonisti nell’agenda 2030

Logoteta (Lo.Li. Pharma) Fondamentale inglobale la CSR nelle strategie di crescita di un’azienda

Logoteta (Lo.Li. Pharma) Obiettivo sostenibilità ambientale e crescita del Paese con cui collaboriamo

Logoteta (Lo.Li. Pharma) Limitare la farmacia a distributore di farmaci è davvero troppo restrittivo

Di seguito i vincitori nelle due categorie premiate e il nome di chi ha ritirato il riconoscimento



Best HR Project of the Year

Boehringer Ingelheim HP Upskilling: winning the future, raising your skills Giacomo Cortese per Alessandra Giacobbe Boehringer Ingelheim Dogs@Work Giacomo Cortese CHIESI Italia Sii come Donny! Ogni goccia è importante Elena Melchiorre Eli LILLY Italia Lilly Global Day Of Service Lisa Bini – Silvia Quercioli Eli LILLY Italia Genitori Insieme Cecilia Filoni – Carlo Terzaroli IPSEN S.P.A. Community Day – Beach Clean Up Maria Lucia Burriesci JOHNSON&JOHNSON MEDTECH Back to Basics Francesca Civardi – Angela Paladini Lo.Li. Pharma Energie positive – Ricerca il cambiamento Gaia Al Mudarris MEDTRONIC Back from parental leave Maurizio Picchioni PFIZER #ITSINOURBLOOD Anna Pasquariello

Best CSR Project of the Year