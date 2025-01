Dal Istat il codice Ateco per le professioni infermieristiche

Nell’ultima revisione dei codici Ateco, l’Istat ha riorganizzato le professioni sanitarie non mediche, che fino ad ora erano ricomprese in un unico codice generico. La Fédération nationale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) ha annunciato che il nuovo codice Ateco 86.94.01, relativo alle attività infermieristiche, entrerà in vigore all’inizio del 2025. Questa modifica giunge dopo la creazione degli ordini professionali nel 2018, che ha reso le professioni infermieristiche intellettuali, richiedendo un obbligo di laurea e iscrizione all’albo.

I codici Ateco sono utilizzati dall’Istat per scopi statistici e dalla Agenzia delle Entrate per questioni fiscali, come la definizione della redditività del regime forfettario e durante la pandemia per selezionare le attività autorizzate a operare. Al momento dell’apertura della partita IVA, i professionisti devono indicare il codice corrispondente alla propria attività economica. I nuovi codici, che sostituiranno la classificazione del 2007 a partire dal 1° gennaio 2025, saranno adottati per tutti gli adempimenti statistici, amministrativi e fiscali a partire dal 1° aprile 2025. Inoltre, sono stati adeguati alla classificazione europea Nace, Revisione 2.1. Sebbene non siano previste sanzioni per coloro che non aggiornano il codice, è consigliato farlo per una migliore descrizione dell’attività svolta.

La Fnopi esprime gratitudine all’Istat per l’attenzione dimostrata nel considerare le richieste della Federazione su questo importante aspetto. Nel 2020, la Fnopi aveva già sottolineato l’esigenza di rivedere la classificazione della professione infermieristica, richiedendo una valorizzazione della sua natura intellettuale piuttosto che tecnica. L’Istat ha ascoltato queste istanze e ha avviato i lavori per la nuova classificazione, che ora si concretizza, rappresentando un ulteriore passo avanti nel riconoscimento della professione infermieristica. Questo cambiamento sarà un supporto significativo anche per l’attività libero professionale degli infermieri, rafforzando la loro posizione nell’ambito sanitario.