Guadagnare tanto non è facile, ma provarci è facilissimo (su Italian Tech l’abbiamo spiegato qui): creare un oggetto di arte digitale garantito da un Nft, un Non-fungible token, un certificato crittografato protetto con la tecnica della blockchain, è davvero un’operazione alla portata di tutti. E se si trova l’idea giusta, può anche essere un’operazione parecchio redditizia.

Dall’inizio di quest’anno, lo dimostrano i casi di alcuni meme che sono stati venduti all’asta come pezzi unici e attraverso le criptovalute hanno fruttato ai loro creatori decine di migliaia, se non addirittura centinaia di migliaria di dollari.

Il primo e più famoso è quello della cosiddetta Disaster Girl, la bambina che sorride con sullo sfondo una casa in fiamme, la caduta del meteorite che spazza via i dinosauri, l’affondamento del Titanic e così via, di tragedia in tragedia. Quella bambina oggi ha una ventina d’anni e ha venduto quell’immagine di se stessa come Nft, incassando oltre 570mila dollari. Li userà per pagarsi gli studi, ha spiegato.

Fra gli altri meme famosissimi e costosissimi, ci sono Nyan Cat e la Fidanzata Appiccicosa (in lingua originale, Overly Attached Girlfriend), venduti rispettivamente a oltre 510mila e quasi 460mila dollari: il primo è la gif di un gattino che vola aggrappato a un biscotto e lasciando una scia color arcobaleno; il secondo è l’immagine di una ragazza eccessivamente ansiosa che perseguita il partner con continue richieste, creata nel giugno del 2012 in risposta a un contest lanciato dal cantante Justin Bieber.

E poi? E poi c’è Grumpy Cat, il gatto musone entrato nella storia di Internet (oltre 100mila dollari), Bad Luck Brian (oltre 45mila dollari), il ragazzino sfortunato e con l’apparecchio ai denti inventato su Reddit nel 2012, Leave Britney Alone (oltre 40mila dollari), nato dall’appello a lasciare in pace la celebre cantante americana, e anche Success Kid (35mila dollari), l’immagine del bimbo che stringe il pugno con aria soddisfatta che viene utilizzata tantissimo sui social network. Soprattutto dai boomer.