Dal fiore alla cura: un composto naturale può

Uno studio pubblicato sul Journal of Biological Chemistry ha rivelato che il sulfuretin, un composto naturale derivato dai fiori di dalia e coreopsis, possiede potenziali terapeutici significativi contro malattie come la sclerosi multipla e alcuni tipi di cancro. Appartenente alla famiglia dei flavonoidi, il sulfuretin è noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, ma la ricerca condotta dall’Oregon Health & Science University ha evidenziato che agisce come un potente inibitore dell’enzima CEMIP (cell migration inducing hyaluronidase).

L’enzima CEMIP è coinvolto nella degradazione della mielina e nella proliferazione cellulare anomala. La sua attività può compromettere la rigenerazione della mielina, essenziale per la protezione dei neuroni, e accelerare la crescita incontrollata delle cellule tumorali. Pertanto, il sulfuretin emerge come un potenziale alleato nella salvaguardia delle cellule sane, bloccando i danni causati da CEMIP.

Il ruolo di CEMIP è grave, poiché contribuisce a malattie neurodegenerative e alla diffusione del cancro, accelerando la distruzione della mielina nella sclerosi multipla e ostacolando la morte cellulare naturale nelle cellule tumorali. Inibendo CEMIP, il sulfuretin potrebbe difendere la mielina e limitare l’espansione delle masse tumorali, aprendo nuove possibilità terapeutiche.

Questa scoperta è frutto di un lavoro di ricerca decennale coordinato dalla professoressa Angela Hoffman, la quale ha guidato un team nello studio di composti naturali capaci di neutralizzare CEMIP. Dalla collaborazione tra ricerca e dedizione di centinaia di studenti, è stato isolato il sulfuretin, offrendo così nuove speranze per chi soffre di malattie debilitanti.

I risultati iniziali ottenuti in laboratorio mostrano che il sulfuretin inibisce CEMIP nelle cellule tumorali e nei precursori degli oligodendrociti. Tuttavia, per convalidare il suo potenziale terapeutico, saranno necessari ulteriori studi sugli animali, che valuteranno l’efficacia del sulfuretin su scala più ampia e la sua sicurezza.

La scoperta del sulfuretin rappresenta un grande progresso per la medicina naturale e potrebbe avere un impatto significativo su malattie come la sclerosi multipla e il cancro, nonché su altre patologie neurodegenerative. Se confermate, le sue potenzialità potrebbero stabilire un’importante sinergia tra scienza e natura per il benessere umano.