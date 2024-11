Dal De Pascale a Ugolini: Analisi dei Voti per Partito

I risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, tenutesi il 17 e 18 novembre 2024, mostrano una netta vittoria per il centrosinistra, rappresentato da Michele De Pascale, che ha ottenuto il 56,77% dei voti e conquistato 33 seggi. La sua coalizione, principalmente composta dal Partito Democratico, ha totalizzato il 42,94% dei voti e 27 seggi. Altre forze politiche della stessa coalizione includono Alleanza Verdi e Sinistra, che ha ottenuto il 5,30% e 3 seggi, e il Movimento 5 Stelle, con il 3,55% e 1 seggio. I Riformisti Emilia-Romagna Futura e i Civici di De Pascale hanno ottenuto rispettivamente l’1,72% e il 3,84%, ma non hanno conquistato seggi.

Dall’altra parte, Elena Ugolini, candidata del centrodestra, ha ottenuto il 40,07% dei voti con la sua coalizione, guadagnando 15 seggi. Fratelli d’Italia è stata il partito più forte nella sua coalizione, con il 23,74% e 11 seggi, seguita da Forza Italia, che ha ricevuto il 5,62% e 2 seggi, e dalla Lega, che ha conquistato l’5,27% e 1 seggio. Anche il movimento Rete Civica, con Elena Ugolino presidente, ha ottenuto l’1 seggio con il 5,15% dei voti.

Tra i vari candidati, l’unico che non ha ottenuto seggi è Luca Teodori, rappresentante di Lealtà Coerenza Verità, con solo l’1,03% dei voti, e Federico Serra con il suo movimento Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro, che ha ottenuto l’1,83%.

Le elezioni hanno visto un’affluenza totale di 4.529 sezioni su 4.529. I risultati indicano un consolidamento della leadership del centrosinistra in Emilia-Romagna, dove Michele De Pascale ha prevalso su una forte concorrenza, rappresentando una continuazione della tradizione politica della regione. Il centrodestra, pur guadagnando un’importante quota di voti con il suo candidato, non è riuscito a ottenere una rappresentanza significativa nell’assemblea regionale.

In sintesi, il centrosinistra ha dimostrato di avere un forte sostegno nella regione, mentre il centrodestra ha visto un incremento dei suoi consensi, ma insufficiente per contendere la presidenza.