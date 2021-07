“Il paradigma della confidentiality sta avanzando in tutto il mondo e se dovessi usare un’immagine direi che sta gattonando. La disponibilità dei dati invece non è più un tema caldo, tant’è che la vera domanda un’altra: se volessimo collaborare condividendo i dati? La ricerca ha risposto con nuovi approcci, a partire dal federated learning. Modelli che non condividono i dati memorizzati, ma che ne favoriscono l’utilizzo diffuso tramite la creazione di vere e proprie federazioni”.

La “confidentiality” dei dati e il “federated learning” (lett. “riservatezza” e “apprendimento federato”) sono paradigmi che finora non hanno trovato grande spazio nelle cronache digitali italiane. E forse non è un caso che a chiamarli in causa come concetti chiave del prossimo futuro sia Walter Riviera, AI technical solutions specialist Emea lead di Intel. L’esperto di intelligenza artificiale, in prima linea nei progetti AI della divisione Data Center di Intel in Europa, ha infatti svolto attività di ricerca e sviluppo in ambito digitale lontano dal Belpaese per diversi anni, prima di rientrare in Italia qualche mese fa. Un’esperienza internazionale che lo ha portato a scoprire e a vivere in prima persona queste due tendenze ancora poco battute della rivoluzione digitale.

Iniziamo dalla confidentiality: un paradigma che richiama il tema della riservatezza dei dati, ma che al tempo stesso ambisce ad andare oltre. Quali sono gli elementi e i dettami che lo caratterizzano?

“La “confidentiality” è la garanzia di mantenere i dati condivisi solo tra gli autori e a chi è stato autorizzato l’accesso, escludendo quindi qualsiasi possibilità di accesso ulteriore. La confidenzialità del dato è comunque una sua caratteristica: o c’è o non c’è, e più che altro la si può implementare. Essa si lega da un lato alla sicurezza, ossia all’insieme di strumenti, policy e comportamenti che arricchisce la difesa di un ambiente, e dall’altro alla privacy, dunque principalmente all’anonimità delle informazioni. Per quanto ancora poco noto alle cronache digitali, il paradigma della confidentiality sta avanzando in tutto il mondo: se dovessi usare un’immagine direi che sta gattonando, nel senso che è nata, è considerata, è apprezzata ma ancora la ricerca ancora non è diffusa a tal punto da favorire una messa a regime”.

Cos’è che rende questo paradigma così rilevante in ottica futura?

“La disponibilità dei dati non è più un problema e noi stessi come Intel abbiamo abbandonato nel 2018 i panni dell’aziende Cpu-centric per diventare una data-centric company. La vera domanda è un’altra: se volessimo collaborare condividendo i dati? Pensiamo all’ambito medicale e all’esperienza della pandemia da Covid 19. Realizzare un modello che riconosca la malattia da una radiografia sarebbe straordinario, ma ci sono degli ostacoli. Il primo è di natura legale, legato alla privacy e alla regolamentazione europea, perché un ospedale di Milano non può condividere liberamente i suoi dati con un ospedale di Madrid. Il secondo è pratico: anche nell’ipotesi di avere il nulla osta di tutti manager di tutti gli ospedali del mondo, servirebbe una maxi-infrastruttura che andrebbe locata e gestita. Dove la si costruisce? Chi la gestisce? Di fatto è impraticabile. Eppure, il bisogno di condivisione è tangibile”.

Walter Riviera, AI technical solutions specialist Emea lead di Intel

Come si può soddisfare concretamente questo bisogno e uscire da questo vicolo cieco?

“La ricerca ha risposto con nuovi approcci, e in particolare con il federated learning. Si tratta di modelli che non condividono i dati memorizzati, ma che ne favoriscono l’utilizzo diffuso tramite la creazione di vere e proprie federazioni. Restiamo sempre in ambito sanitario e immaginiamo che ogni ospedale abbia il proprio dataset. Il paradigma del federated learning interviene aggregando gli ospedali tramite la distribuzione di un modello unico per tutti. Dopo un certo numero di calcoli e di interazioni, ogni ospedale rimanda il modello all’aggregatore che rielabora il modello e lo rimanda indietro aggiornato a tutti gli ospedali. Così facendo il modello viene addestrato utilizzando i dati di tutti, senza però spostare quest’ultimi dal loro luogo di residenza. E tutti lavorano sullo stesso modello, aggiornato di volta in volta”.

La condivisione e il calcolo di tutti questi dati sono gestibili con le attuali capacità computazionali. O dobbiamo aspettare l’avanzata dell’high performance e del quantum computing?

“Assolutamente no. Già oggi con le tecnologie a disposizione si possono sviluppare dei progetti di federated learning e alcuni dei progetti che abbiamo lanciato ne sono la prova. Si può fare già adesso, poi naturalmente il quantum computing accelererà i processi. Il federated learning ha e avrà infatti bisogno di performance, quindi di macchine che eseguono i calcoli, di mantenimento e ospitalità del dato, e di canali di comunicazioni tra l’aggregatore e ogni singola realtà. Qui sorge però anche un grande tema di sicurezza. Sappiamo proteggere un dato in una macchina e quasi altrettanto si può dire per quel che riguarda la comunicazione in Rete, ma la vera frontiere è proteggere la computazione: cosa succede se vengo attaccato mentre sto usando il dato, mentre istruisco il modello o mentre lo estraggo per poi riutilizzarlo? Bisogna alzare la guarda contro i cosiddetti side-attack, che vanno dove trovano meno resistenza e quindi solitamente mirano ai software”.

Come si inseriscono questi due paradigmi all’interno delle fabbriche intelligenti 4.0?

“L’High performance computing ha sempre fatto brillare gli occhi agli appassionati di tecnologia, ma oggi non si punta più a massimizzare le performance tramite supercomputer giganti. Adesso la priorità è proteggere il dato. Del resto, la smart factory integra sensori e dispositivi che già possono prendere decisioni sia sull’edge che in cloud. Se dovessimo pensare il federated learning in una fabbrica, il vantaggio è che più si andrà avanti e più i dispositivi e i sensori saranno intelligenti, nel senso che potranno eseguire attività complesse. Non più un sensore che fa una foto e la invia, ma un dispositivo intelligente che elabora informazioni sul momento inviando un alert in caso di problemi. Se si istruisce il dispositivo sull’edge, cioè direttamente sul campo, il federated learning permette di propagare l’apprendimento della singola esperienza a tutti gli altri sensori, senza tornare ogni volta al data center per l’addestramento del modello”.