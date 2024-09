Dal Coma al Grande Fratello: Una Rinascita Inaspettata

Ilaria Galassi, ex concorrente di “Non è la Rai”, è tornata alla ribalta come partecipante del Grande Fratello 2024, dopo aver vissuto un percorso di vita complesso. Classe 1976, Galassi è madre di due figli, Rocco e Riccardo, e ha sempre messo la famiglia al primo posto. In passato, ha gestito un salone di bellezza a Roma con il suo compagno, Daniele Brunone, ma l’attività ha chiuso a causa della pandemia. Sebbene non ami parlare della propria vita privata, ha espresso l’importanza della famiglia, affermando che si “venderà” per garantire un futuro ai suoi figli.

Il suo percorso professionale ha subito una brusca interruzione dopo il successo nella televisione degli anni ’90 a causa di gravi problemi di salute. A vent’anni, un aneurisma cerebrale congenito le ha cambiato la vita: è stata colpita da un forte mal di testa che ha richiesto un intervento chirurgico complesso. Ha trascorso un lungo periodo in coma, seguito da un impegnativo recupero che l’ha tenuta lontana dal mondo dello spettacolo. Dopo tre anni di riabilitazione, Ilaria ha deciso di reinventarsi, dedicandosi a nuove strade professionali.

Dopo vari tentativi di tornare in televisione, inclusi i provini per “L’Isola dei Famosi”, Ilaria ha trovato un nuovo scopo nella cura di una signora anziana, Ausilia, un lavoro che ha descritto come gratificante. Galassi ha affermato che non vedeva questa attività come un vero lavoro, ma piuttosto come un modo per prendersi cura di qualcuno, come aveva fatto con la nonna. Nonostante il ridimensionamento della sua carriera, ha trovato soddisfazione nel suo nuovo ruolo.

Negli ultimi anni, ha cercato di riconquistare la fama del passato, partecipando ai provini per vari programmi, ma senza successo. Tuttavia, la sua partecipazione al Grande Fratello rappresenta un nuovo capitolo, dove avrà l’opportunità di raccontare la sua storia e riconnettersi con il pubblico che l’ha amata. Nonostante le difficoltà, Ilaria Galassi continua a lottare per se stessa e per la sua famiglia, dimostrando resilienza e determinazione.