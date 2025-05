Dal codice Zanardelli all’abrogazione del 2024, la storia del reato

Il reato di abuso d’ufficio è stato abrogato in Italia dalla riforma Nordio, legge 114 del 9 agosto 2024, che ha rimosso l’articolo 323 del Codice penale. La Corte di Cassazione ha rinviato la legge alla Corte Costituzionale, sollevando dubbi di incostituzionalità. L’abrogazione è stata contestata per potenziali violazioni di obblighi sovranazionali, in particolare riguardo alla Convenzione dell’Onu contro la corruzione.

Il crimine di abuso d’ufficio ha avuto un percorso complesso, risalente al Codice Zanardelli del 1889, dove era definito come “abuso di autorità”. Con il tempo, l’abuso d’ufficio ha subito modifiche significative, diventando un reato di maggiore rilevanza rispetto a norme di riserva. Nel 1990, è stata attuata una riforma che mirava a contrastare gli abusi dei pubblici ufficiali. Successivamente, nel 1997, sono state apportate modifiche per limitare l’ambito di applicabilità della norma.

Nonostante le riforme, il reato è stato ulteriormente ristretto nel 2020, con il Decreto semplificazioni, escludendo il sindacato del giudice penale sugli atti discrezionali della pubblica amministrazione. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a questa norma.

L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha sollevato preoccupazioni riguardo la protezione dei cittadini dagli abusi dei pubblici funzionari. Secondo la Cassazione, la riforma ha privilegiato l’autonomia dei funzionari a scapito della tutela dei diritti dei cittadini. La questione sarà discussa mercoledì in udienza pubblica presso la Corte Costituzionale.