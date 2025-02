Dal cibo all’intimità: la connessione sorprendente tra nutrizione e sessualità

A marzo 2025 inizierà il Ramadan, il nono mese del calendario islamico, un periodo sacro per i musulmani che praticano il digiuno. Quest’anno il Ramadan dovrebbe iniziare il 1 marzo e terminare il 30 o 31 marzo, a seconda dell’avvistamento lunare. Il mese del Ramadan non ha una data fissa e l’inizio retrocede di circa 10-11 giorni ogni anno rispetto all’anno solare.

Il Ramadan richiede ai musulmani di astenersi da cibo, bevande e rapporti sessuali dall’alba al tramonto. Durante questo mese, le pratiche religiose si intensificano, includendo la lettura del Corano, preghiere speciali in moschea (tarāwīh) e attività di carità (zakāt ul-Fitr). Il digiuno è obbligatorio per i musulmani in età puberale, in salute mentale e fisica, ma ci sono eccezioni per bambini, persone malate, donne in gravidanza o durante il ciclo mestruale.

Le giornate del Ramadan iniziano con una preghiera al tramonto, seguita da un pasto (iftar) e dalle preghiere serali. Prima dell’alba, si consuma un ultimo pasto (suhoor) per affrontare la giornata di digiuno. La preghiera è effettuata cinque volte al giorno, sempre rivolta verso la Mecca.

Il Ramadan si conclude con l’Eid al-Fitr, una festa che celebra la fine del digiuno. In questo giorno, i musulmani si scambiano auguri di “Eid Mubarak”, esprimendo gratitudine a Allah per aver costatato il digiuno.