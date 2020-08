Flavio Briatore contagiato? “…Ci sono tante cose che non tornano” e visto che, tra tante discoteche in Italia, proprio nella sua è scoppiato un focolaio “sorge logico e naturale pensare che il Covid sia qualcosa di chimico che viene programmato. Dico un’eresia forse?”.

A lanciare questo interrogativo sul web è la candidata sindaco di Latiano, in provincia di Brindisi, per Fratelli d’Italia, ora assessore, Teodora Tiziana Rizzo. Nella sua pagina Fb, poi cancellata dopo un diluvio di polemiche, arriva anche a ipotizzare un’altra eventualità e cioè che “un portatore” ci sia stato inviato “apposta per infettare tutti”.

“Non sono impazzita ma, considerate le circostanze qualcosa non torna… Questo si chiama karma o potrebbe essere un piano prestabilito? Non voglio creare allarmismi ma a mio avviso siamo in grave pericolo e non possiamo rimanere in silenzio, inermi a guardare…” aveva scritto.

Poi il passo indietro. “Ho eliminato un post dove avevo espresso un mio pensiero. Sono arrivate accuse infamanti sulla mia persona da persone che non sono miei amici e che non conosco. Chiedo scusa” ma, aggiunge, “questa è la dimostrazione che il libero confronto politico non esiste se non attraverso denigrazioni e insulti…”