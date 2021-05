Ufficialmente era una spedizione di pollo congelato partito dal Brasile e diretto a Lipjana, cittadina di 50mila abitanti al centro del Kosovo albanese. In realtà, dentro quegli scatoloni c’era un carico di 400 chili di cocaina, diviso in panetti da un chilo e pronto per essere fatto sparire.

Lo hanno capito i finanzieri che presidiano il porto di Gioia Tauro e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, ma con il coordinamento della procura antimafia di Reggio Calabria hanno deciso di cambiare “metodo”. Niente sequestro in flagranza, ma un monitoraggio attento per seguire il carico fino a destinazione e intervenire a consegna avvenuta.

Una rogatoria urgente, inviata in Kosovo e in Albania dalla procura antimafia calabrese a firma del procuratore capo Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e del sostituto Francesco Ponzetta, ha permesso ai finanzieri di operare nella zona di consegna. Nel frattempo, gli investigatori non hanno mai smesso di monitorare il container, anche con il supporto delle forze dell’ordine albanesi e kosovare. Quando la consegna è avvenuta e il container è stato aperto, tutti erano pronti.

La Guardia di Finanza, la polizia albanese e quella kosovara sono intervenute mentre nei capannoni dell’azienda si iniziava a spacchettare il carico e dagli scatoloni venivano tirati fuori panetti su panetti di cocaina, nascosti fra le carcasse. Venticinque persone fra operai, impiegati e autisti della ditta sono state fermate, altre sette arrestate in flagranza. In tutto, sono quattrocento i panetti di droga rinvenuti. Cocaina purissima, che messa sul mercato nelle piazze di spaccio europee secondo la Finanza avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali coinvolte oltre cento milioni di euro.

Chi abbia ordinato il carico e fatto da mediatore allo stato non è dato sapere. Ma che la ‘Ndrangheta sia ormai da decenni monopolista del traffico internazionale di cocaina è dato ormai acquisito, come i rapporti – storici e strutturati – fra i clan calabresi e le mafie albanesi. Elementi da cui partire per un’indagine che dal sequestro comincia – promettono fonti investigative – e non finisce