Dal 6 al 7 settembre a Lignano Sabbiadoro torna Easy Fish, il Festival del pesce dell’alto Adriatico

Un territorio non si racconta solo ammirandone i paesaggi, ma si può esplorare anche a occhi chiusi, lasciandosi avvolgere dai suoi profumi e sapori: scoprire una destinazione è quindi un vero e proprio viaggio sensoriale, come quello proposto a Lignano Sabbiadoro venerdì 6 e sabato 7 settembre in occasione dell’ottava edizione di Easy Fish, festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico.

Come ogni anno, l’immancabile appuntamento (che avrà luogo in una nuova location tra il Lungomare Trieste, il Beach Village e l’ufficio spiaggia 7 di Lignano Sabbiadoro) ha l’obiettivo di presentare al grande pubblico le specialità tipiche della variegata costa friulana, in due giorni all’insegna di showcooking con grandi chef, degustazioni e street food.

L’iniziativa ruoterà attorno a tre aree principali: sul Lungomare Trieste sarà presente l’Area Fish & Regional Street Food, dedicata al mondo del pesce e alle specialità regionali a cui parteciperanno vari espositori, sia regionali sia locali, che proporranno diversi piatti a base di pesce e piatti della tradizionale culinaria friulana; in uno spazio speciale adiacente al Beach Village si potrà trovare l’Enoteca Regionale, gestita dall’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, dove, con i piedi immersi nella sabbia, gli ospiti potranno sorseggiare le migliori etichette di vino del Friuli Venezia Giulia selezionate e presentate dai sommelier; sul palco del Beach Village, infine, verrà allestita l’Area Showcooking, dove in entrambe le serate si terranno speciali showcooking gratuiti presentati da Fabrizio Nonis, in arte El Bekér.

GLI OSPITI D’ECCEZIONE DEGLI SHOWCOOKING

Ogni giorno sarà possibile assistere a interessanti showcooking, che coinvolgeranno diversi ospiti dell’iniziativa.

Il programma prevede un primo appuntamento alle ore 18.30 (venerdì) e 19.00 (sabato), durante il quale si daranno manforte ai fornelli due coppie di chef locali per produrre due ricette a quattro mani che uniscano i gusti del Mare Adriatico a quelli della cucina regionale. Venerdì 6 sarà il turno di Matteo Susan del Ristorante La Pigna di Lignano Riviera insieme a Edoardo Zanelli del Ristorante Balan di Lignano Sabbiadoro e di Federico Mariutti dell’Osteria Turlonia di Fiume Veneto con i fratelli Cepele di Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro. Sabato 7, invece, l’abbinata sarà tra Rudi Santuz del The Taste & Al Bancut Restaurant dell’Hotel Monaco e Camillo Rispoli del Ristorante Voce del Mare, entrambi situati a Lignano Sabbiadoro, e di Andrea Natali del Ristorante Odio il Brodo di Trieste con Riccardo e Mattia Vacca di Ricky Hostaria di Lignano Pineta.

A seguire, alle ore 20.30 si terrà un secondo showcooking, che porterà sul palco Giusi Battaglia (Youtuber e volto televisivo sul canale Food Network con il suo programma “Giusina in Cucina”) il giorno 6 settembre e Roberto Valbuzzi (chef e conduttore televisivo) il 7 settembre.

Nomi di spicco anche tra gli ospiti d’eccezione: il primo giorno sarà infatti presente Daniel Canzian (rinomato chef dell’omonimo ristorante milanese proveniente da famiglia di ristoratori lignanesi e attualmente Presidente di JRE-Jeunes Restaurateurs), mentre il sabato parteciperà anche Mara Navarria (atleta di Udine e neo-medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella specialità di spada a squadre).