Dal 30 agosto a Milano il Jumping European Championship di equitazione, 88 atleti da 25 nazioni

Spettacolo assicurato all’Ippodromo Snai San Siro di Milano cornice d’eccezione per l’edizione 2023 dei Fei Jumping European Championship in programma da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre. Ottantonto, tra amazzoni e cavalieri in rappresentanza di 25 nazioni, saranno gli indiscussi protagonisti di quattro giornate di sport ad altissimo livello. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. Emanuele Camilli, Francesca Ciriesi, Giampiero Garofalo, Emanuele Gaudiano e Alberto Zorzi sono i cinque azzurri del Team Italia in gara. A Milano la squadra del Capo Equipe Marco Porro cercherà di conquistare sul campo uno dei tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, un traguardo che manca all’Italia del salto ostacoli da ben 20 anni.

L’assoluto valore dei partecipanti alla 37esima edizione del Campionato d’Europa di salto ostacoli è sottolineato dal ranking mondiale della Fei appena pubblicato. Ben 7 tra i primi 10 e 16 tra i primi 25 cavalieri, saranno infatti al via all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Su tutti il poker che guida la classifica formato dallo svedese Henrik Von Eckermann, indiscusso numero 1 al mondo, dal francese Julien Epaillard, dall’olandese Harrie Smolders e dallo svizzero Martin Fuchs che, tra l’altro, vanta il titolo europeo individuale conquistato nel 2019 a Rotterdam. In gara anche il campione europeo in carica, il tedesco Andre Thieme che ripresenta Dsp Chakaria con la quale aveva vinto il titolo nel 2021 a Riesembeck.

Confermata la presenza di 16 team in lizza per il titolo a squadre (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Italia), mentre le nazioni rappresentate a titolo individuale sono 9 (Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Israele, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia e Ucraina).