Dal 24 settembre a Taranto il Rockwool Italy Sail Grand Prix con i catamarani F50

Mancano due mesi al Rockwool Italy Sail Grand Prix, la tappa di Taranto del campionato di punta a livello mondiale per i catamarani della classe F50, che promuove un mondo alimentato dalla natura. Infatti, il circuito SailGP, ideato nel 2019 dal campione di vela neozelandese Russell Coutts, animerà le acque del Mar Grande il 23 e il 24 settembre. Dopo il grande successo di pubblico e di accoglienza del 2021, il capoluogo ionico ospiterà per la seconda volta la spettacolare competizione tra catamarani monotipo di 15 metri di lunghezza, dotati di foil e ala rigida, in grado di superare l’incredibile velocità di 50 nodi (circa 100 chilometri orari).

Quella di Taranto sarà la quarta tappa (dopo Chicago, Los Angeles e Saint Tropez) delle 12 previste nella quarta stagione di SailGP, che sta attraversando quattro continenti in un tour di oltre un anno. Gli equipaggi dei dieci team, che rappresentano Australia (in testa alla classifica dopo la tappa di Los Angeles dello scorso weekend), Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Spagna (vincitrice della tappa di Los Angeles), Svizzera e USA, annoverano veri e propri mostri sacri della vela, con ben 35 medaglie olimpiche e 17 vittorie dell’America’s Cup.

In particolare: Sir Ben Ainslie (il velista inglese che detiene il primato di maggior numero di medaglie olimpiche vinte nella storia della vela, ben cinque, di cui quattro d’oro), il neozelandese Peter Burling (vincitore delle due ultime America’s Cup con Team New Zealand e di tre medaglie ai Giochi) e James Spithill (australiano, anche lui vincitore di due America’s Cup con Oracle Team USA e attuale timoniere di Luna Rossa) e Tom Slingsby (timoniere di Australia, che in carriera vanta la vittoria di un oro olimpico e di una Coppa America). In regata altri campioni titolati come Chris Draper, Glenn Ashby e l’italiana Maelle Frascari (iridata della classe olimpica Nacra 17) a bordo di France SailGP Team.

Per Taranto, città indissolubilmente legata al mare, l’arrivo del circuito SailGP rappresenta una grande vetrina internazionale: la tappa di due anni fa portò nel borgo antico migliaia di appassionati e curiosi, tra turisti e sportivi. Quella che si disputerà al cospetto del Castello Aragonese godrà di un’audience mondiale di oltre 100 milioni di persone sparse in oltre 175 nazioni. Un’altra occasione per mettere in mostra l’immagine della città dei due mari, in attesa dei Giochi del Mediterraneo del 2026.