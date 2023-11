Dal 24 al 26 novembre non prendete impegni: a Pietrasanta (LU) si svolgerà la pr…

Dal 24 al 26 novembre non prendete impegni: a Pietrasanta (LU) si svolgerà la prima edizione del Festival del Giallo Mondadori, organizzato da Mondadori in collaborazione con il Comune di Pietrasanta. Tanti gli incontri e gli scrittori presenti, imperdibili per appassionati del genere, e una mostra d’eccezione curata da Franco Forte che verrà inaugurata venerdì 24 alle 18:00 presso il Chiostro di Sant’Agostino – Sala del Capitolo e durerà fino al 7 gennaio 2024: un viaggio attraverso le copertine colorate e la carta fragrante di un genere letterario, di un marchio editoriale e, in fondo, di un pezzo della storia del nostro Paese. Scopri tutti gli eventi sul nostro blog🕵🏻‍♂️