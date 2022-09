Dal 22 al 24 settembre a Brescia “Colloquium Dental”, appuntamento con le eccellenze dell’odontoiatria

Le eccellenze dell’odontoiatria si incontrano a Brescia. Dal 22 al 24 settembre, presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari, è in programma “Colloquium Dental – Italian Dental Show”, la più grande manifestazione italiana sulle cure dentali, che si svolge su una superficie di 24 mila metri quadri e alla quale partecipano le aziende leader del settore in campo nazionale e internazionale.

Nell’ambito dell’evento, i più importanti cultori delle scienze odontoiatriche daranno vita a un confronto sull’introduzione delle nuove tecnologie e sui nuovi orizzonti dell’odontoiatria digitale, che contribuiscono anche al miglioramento del rapporto tra dentista e paziente. In particolare, verranno affrontati alcuni temi legati al regolamento europeo sui ‘Dental Device’, a un nuovo sistema implantare e allo sbiancamento dentale professionale. Saranno illustrate normative e linee guida per la sedazione cosciente in odontoiatria, la narcosi e la sedazione nei pazienti fragili, le innovazioni dei protocolli clinici di prevenzione, la gestione delle patologie gengivali non indotte da placca e tartaro, l’intercettazione e le nuove procedure relative alle lesioni dello smalto.

Al programma scientifico ha dato un contributo importante Infomedix, società che mette in comunicazione gli operatori del settore dentale in tutto il mondo, in collaborazione con l’Università di Brescia, l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università di Milano, l’Università di Padova e l’Università di Chieti.

Molti i relatori di fama internazionale che hanno garantito la loro presenza alla tre giorni di “Colloquium”. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del prof. Corrado Paganelli, della prof.ssa Gianna Maria Nardi, del prof. Massimo Petruzzi, del prof. Marco Dolci, della prof.ssa Alessandra Majorana, del prof. Gastone Zanette, del prof. Massimo Pasi, del dott. Marco Carraro, della dott.ssa Silvia D’Agostino, della dott.ssa Marta Mazur, del dott. Fausto Assandri, del dott. Roberto Rozza, della dott.ssa Anna Patrizia Ucci, del dott. Andrea Tedesco e del dott. Marco Roy.