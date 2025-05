Dal 2026 via la scorta per ex premier: le nuove misure

A partire dal 2026, gli ex presidenti del Consiglio italiano perderanno la scorta fornita dai servizi segreti. La protezione per loro sarà garantita unicamente dal ministero dell’Interno. La decisione, comunicata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è stata pubblicata dal quotidiano Il Foglio.

Sono coinvolti nella misura gli ex premier Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D’Alema. Anche Mario Draghi e Giuseppe Conte non beneficiano della scorta dei servizi segreti, poiché hanno solo quella gestita dal Viminale. Mantovano ha giustificato la scelta come un obbligo, in linea con una circolare del governo Conte II.

Nella lettera, il sottosegretario invita gli ex premier a contattare il ministero dell’Interno per attivare le procedure necessarie all’assegnazione delle misure di protezione. La decisione ha suscitato discussioni tra gli ex presidenti. Nella comunicazione, Mantovano specifica che il primo ministro in carica, Giorgia Meloni, continuerà a godere della protezione mista, conforme alle normative vigenti.

