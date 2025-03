Dal 2 aprile avrai bisogno di questo documento per visitare Londra, ma per ottenerlo dovrai pagare: ecco quanto costerà.

Tutti i viaggiatori diretti a Londra dovranno richiedere l’Eta, un documento digitale obbligatorio a pagamento che entrerà in vigore dal 2 aprile 2025. L’Eta, acronimo di Electronic Travel Authorisation, non deve essere confuso con un visto ed è necessario per i turisti non residenti che intendono visitare il Regno Unito per soggiorni brevi, non superiori a sei mesi. Questa nuova misura è stata introdotta a seguito della Brexit per controllare i flussi migratori. Prima della Brexit, era sufficiente un documento d’identità valido, ma ora è richiesto un passaporto e l’Eta.

Il documento consente di viaggiare da e per il Regno Unito per sei mesi, ma il passaporto associato deve rimanere valido durante tutto il soggiorno. Se il passaporto scade, sarà necessario richiedere un nuovo Eta. Le richieste possono essere effettuate a partire dal 5 marzo 2025. Il costo attuale è di 10 sterline (circa 12 euro), ma è previsto un aumento a 16 sterline (circa 19 euro).

La richiesta dell’Eta si può effettuare solo online, tramite l’App UK ETA disponibile per dispositivi Apple e Android o sul sito ufficiale. È necessario avere una foto del passaporto utilizzato per il viaggio (non richiesta per bambini di età inferiore a 9 anni) e un’email valida per ricevere conferme. La risposta alla richiesta arriverà in pochi minuti o entro tre giorni lavorativi. L’autorizzazione verrà digitalmente associata al passaporto, senza rilascio di documenti fisici da presentare al momento dell’imbarco o al controllo di frontiera.