I volti sorridenti di Riccardo Rossi, Roberta Lanfranchi, Euridice Axen, Pippo Baudo, Francesco Totti e tanti altri. Non sono espressioni di circostanza le loro e di sicuro questi uomini e queste donne non stanno ridendo perché hanno due uova di Pasqua in braccio e volano con la mente al gusto sopraffino e consolatorio del cioccolato. Sono personaggi della tv e del cinema ritratti in un momento di autentica gioia: la felicità di far parte di una missione importante, di prestare la propria immagine ad una nobile causa, di essere i testimonial di una campagna che davvero sposta cifre ed interventi.



E’ l’iniziativa che AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, organizza da 28 anni a questa parte per sostenere la ricerca che deve combattere queste malattie. Posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, consiste nell’offrire un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo AIL a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

Quest’anno, la campagna, si svolgerà dal 19 marzo al 4 aprile, con modalità “ibride”, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in corso. Le piazze, almeno alcune, saranno ancora, come da tradizione, il luogo dove i dolci pasquali verranno venduti a chi vorrà partecipare alla raccolta fondi. Ma lo scambio diretto non sarà possibile in tutta Italia. Per chi non avrà modo di incontrare di persona i volontari della Associazione, sarà possibile acquistare le uova dedicate alla causa, attraverso il sito www.ail.it e all’indirizzo cliccabile qui dove è presente una mappa dettagliata per contattare la sezione provinciale più vicina a voi.



Sarà anche a disposizione il numero di telefono 06/70386013, attivo da lunedì 15 marzo a domenica 21 marzo (dalle ore 9 alle ore 17), per avere indicazioni ancora più dettagliate sulle iniziative di Ail.

L’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, lo ricordiamo, è nata l’8 aprile 1969 a Roma e oggi è una realtà presente su tutto il territorio nazionale. Svolge attività a favore dei malati in collaborazione con le strutture pubbliche, sia universitarie che ospedaliere; si basa sull’autonomia delle singole sedi provinciali e sul principio che i fondi siano spesi, in modo trasparente, là dove vengono raccolti.

Conta 82 sezioni provinciali e 20mila volontari. Tra le sue finalità, finanziare la ricerca sulle malattie ematologiche, organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, realizzare case-alloggio Ail, sostenere la didattica e il gioco all’interno delle strutture ospedaliere, gestire sportelli di ascolto e consulenza per pazienti e familiari.