Dal 1347 è la città del Carnevale più antico d’Italia, ma in primavera è anche il luogo ideale per una giornata al mare.

Fano, situata nel nord delle Marche, è una città di provincia caratterizzata da un ricco centro storico e dal secondo Carnevale più antico d’Italia, che si celebra dal 1347. La stazione ferroviaria di Fano si trova nei pressi del centro, comodo per esplorare la città. Tra le attrazioni da visitare ci sono il Porto Canale, Piazza XX Settembre con il Teatro della Fortuna, l’Arco d’Augusto e la Rocca Malatestiana. La mattinata è dedicata alla passeggiata nel centro, con tappa al Porto Canale per il pranzo.

Il centro di Fano è diviso dalle mura storiche e dalla ferrovia, che separano la parte interna della città dalla zona mare. Raccomando di visitare Piazza XX Settembre, il Teatro della Fortuna e, dall’esterno, l’ex chiesa di San Francesco. La Rocca Malatestiana offre una vista sul porto. Costeggiando il canale, si raggiunge la zona portuale, con numerosi ristoranti che servono pesce e la tradizionale Moretta fanese. Un ponte pedonale collega le due spiagge: il Lido, con sabbia e una passeggiata caratterizzata da trabocchi, e la spiaggia Sassonia, con ciottoli e un lungomare chiamato Lisippo, che termina al molo di Levante.

Entrambe le spiagge offrono un ambiente rilassante e sono perfette per una passeggiata, soprattutto in una giornata di mezza stagione. Al termine della mia visita, ho percorso il lungomare della Spiaggia Sassonia tornando verso la stazione. Fano si è rivelata una piacevole sorpresa e un’ottima destinazione per un giorno di relax lontano dallo stress quotidiano.