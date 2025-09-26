Dakota Johnson incanta a Zurigo con trasparenze mozzafiato

Dakota Johnson non passa mai inosservata e ha catturato l’attenzione con il suo look mozzafiato al Zurich Film Festival. L’attrice di 50 Sfumature di Grigio ha sfilato sul red carpet in qualità di nuova Global Ambassador di Roberto Coin, indossando un abito in pizzo trasparente color indaco, privo di reggiseno, con una gonna in tulle voluminosa. Il suo outfit è stato completato da orecchini con diamanti e zaffiri e da un elegante anello con diamanti e smeraldi.

I capelli erano sciolti in morbide onde e il trucco, dai toni naturali, ha messo in risalto la sua eleganza e sensualità. Il corpetto in pizzo semitrasparente è stato particolarmente apprezzato, insieme a due maxi anelli preziosi che hanno reso il suo look ancora più scenografico.

Non era solo la moda a portarla all’evento; Dakota ha ricevuto anche il Golden Eye Award, un prestigioso riconoscimento alla sua carriera, accolto con entusiasmo dal pubblico presente.

L’attrice è nota per i suoi outfit audaci, con recenti apparizioni in abiti trasparenti che hanno fatto notizia. Ad esempio, ha indossato un abito in pizzo nero completamente trasparente al gala della Kering Foundation, dimostrando la sua attitudine a osare sul red carpet.

Intervistata, Dakota ha dichiarato che la moda rappresenta per lei una scelta personale, un modo per esprimere se stessa. Recentemente ha anche fatto parlare di sé per un gesto provocatorio nei confronti di un uomo, spedendogli cacca di gorilla per vendetta, mostrando ancora una volta il suo carattere forte e deciso.