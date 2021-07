Facebook ha annunciato la creazione di un team dedicato al “metaverso”, un “meta universo” dove mondi reali e virtuali si fondono fino a confondersi, una visione fantascientifica già presente nei videogiochi. Il metaverso incarna il futuro del social network, secondo il suo fondatore, Mark Zuckerberg. “La mia speranza è che entro cinque anni o giù di lì la gente ci vedrà come un’azienda metaverso prima di tutto”, ha detto in un’intervista a The Verge.

La nuova ambizione del gigante californiano dipenderà dalla sua divisione di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata, “Facebook Reality Labs” (FRL), guidata da Andrew Bosworth, che è responsabile delle cuffie immersive Oculus, che sono principalmente utilizzate per l’intrattenimento, per ora. Sono state reclutate persone da Instagram, Facebook Gaming (videogiochi) e Oculus. “Per realizzare la nostra visione del metaverso, abbiamo bisogno di costruire il tessuto connettivo tra (diversi) spazi digitali – in modo da poter aggirare le limitazioni fisiche e muoversi tra loro con la stessa facilità con cui ci muoveremmo tra le stanze della nostra casa”, ha detto il capo sul suo profilo Facebook. “La qualità essenziale del metaverso sarà la presenza – la sensazione di essere davvero lì con le persone – e FRL ha costruito per anni prodotti che portano la presenza in diversi spazi digitali”, ha continuato.

rischio truffa

Il metaverso si riferisce a un cyberspazio parallelo alla realtà fisica dove una comunità di persone può interagire come avatar. Il concetto è stato sviluppato dall’autore Neal Stephenson in un romanzo di fantascienza. Alcune comunità di videogiochi hanno creato meta universi embrionali, come Roblox (una piattaforma che comprende una miriade di giochi creati da bambini e adolescenti) o Fortnite (un gioco sparatutto e di sopravvivenza che ha conquistato 350 milioni di persone). Alla fine di aprile, ad esempio, cinque concerti virtuali del rapper americano Travis Scott, apparso come avatar su Fortnite, sono stati visti da più di 12 milioni di giocatori. Gradualmente, schermi, ologrammi, cuffie VR e occhiali di realtà aumentata dovrebbero permettere un “viaggio” fluido da mondi virtuali a luoghi fisici, come il “teletrasporto”, secondo Mark Zuckerberg. “Ho sempre pensato che fosse il Santo Graal dell’interazione sociale”, spiega nell’intervista con The Verge, dove lamenta i limiti dello smartphone come mezzo di comunicazione e accesso agli spazi digitali. Il metaverso “è il successore dell’internet mobile”, dice.