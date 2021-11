Ci sono i vaccini anti-Covid e i test casalinghi per scoprire il contagio da coronavirus (e non poteva essere altrimenti), ma c’è anche tanta tecnologia, nella tradizionale lista delle Top 100 Inventions dell’anno della rivista Time, pubblicata oggi per quanto riguarda il 2021.

Tra i prodotti menzionati dal magazine, che qualche anno fa dichiarò l’iPhone il gadget del decennio, c’è anche il Galaxy Z Flip3, lo smartphone pieghevole di Samsung, che anche i colleghi americani, come già avevamo fatto qui su Italian Tech, hanno preferito al più grande (e costoso) Z Fold3: è l’unico telefonino della lista perché è “il solo ad aver abbinato a un prezzo concorrenziale la portabilità dei vecchi modelli e funzionalità all’avanguardia”. Non è il solo gadget, perché c’è anche il Lenovo ThinkBook Plus Gen 2, un portatile che ha anche uno schermo esterno ottimizzato per la lettura degli ebook, e pure i robot Nuro R2 a quattro ruote, che negli Stati Uniti si occupano della consegna a domicilio di molta merce.

Tantissime, inoltre, le menzioni che hanno a che fare con il software: sistemi di intelligenza artificiale, l’app della metropolitana di New York, la navigazione in realtà aumentata di Google Maps (come funziona?) e pure Neeva, il motore di ricerca che rispetta la privacy e sfida Google di cui abbiamo scritto di recente; infine, anche OrCam Read, un lettore che riproduce l’audio dei testi che legge, per non vedenti e ipovedenti.

Innovazione

Il progresso e la lotta al coronavirus

Tornando alla questione Covid, sono due i prodotti citati da Time nella Top 100: il primo riguarda 3 test casalinghi (a marchio Abbot, Ellume e Acon), che “non sostituiscono i test Pcr standard, ma possono servire come prima linea di difesa nell’identificare gli infetti e limitare la diffusione del virus”; poi, tutti i vaccini contro la malattia disponibili a livello globale, perché senza, e “con le nuove varianti, inclusa la Delta, la protezione diminuisce”.