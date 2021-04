Si sono dati appuntamento in piazza Montecitorio il 21 aprile con pullman che partiranno da tutta Italia: i ribelli dell’obbligo vaccinale anti-Covid, soprattutto operatori sanitari, scenderanno in piazza per rivendicare il diritto a scegliere se vaccinarsi o meno, contro il decreto legge n.44 del primo aprile 2021. Portavoce della manifestazione è David Gramiccioli, il quale sulla pagina Facebook di Umana Gente sta raccogliendo adesioni al grido di “RiapriAmo l’Italia”, coinvolgendo personale scolastico, professionisti e soprattutto medici e infermieri per i quali è previsto l’obbligo di vaccinarsi pena la sospensione dal lavoro. Sui social è un fiorire di richieste di informazioni e supporto legale su come aggirare l’obbligo. E fervono i preparativi per organizzare la protesta in piazza con l’ipotesi di “una messa in malattia collettiva del personale sanitario”, in barba ai sacrifici compiuti finora da chi lotta in prima linea.

Quella del 21 è solo una delle tante manifestazioni perché in pratica quasi quotidianamente ce n’è una: anche oggi in 400 sono scesi in piazza a Roma. Ieri il Movimento 3V – che ha fatto della libertà di scelta vaccinale la sua bandiera – ha richiamato un migliaio di persone a Ravenna e ha già pianificato altre date a Milano per il primo maggio e a Roma per il 2 giugno. “Noi vorremmo solo che le persone sappiano quali sono gli effetti collaterali e in base alle informazioni corrette, ammesso che ce ne siano, possano accettare o meno di sottoporsi all’iniezione” spiega Delia Patacchiola, nel direttivo di M3V. “Dai banchetti informativi che abbiamo allestito in varie città abbiamo capito che le persone sono un po’ confuse sulla composizione e gli effetti. In pratica l’ultima fase di sperimentazione le case farmaceutiche la stanno facendo ora, sugli anziani e i fragili”.

La fronda dei sanitari no-vax costituisce una piccola percentuale (circa il 5%) degli operatori degli ospedali e delle residenze per anziani che finora hanno rifiutato il vaccino, ma dopo il decreto del primo aprile in tanti si sono affrettati a prenotare il vaccino. A dare voce ai no-vax è Renate Holzeisen, avvocato di Bolzano ed esponente politico di +Europa, che su Telegram ha lanciato l’iniziativa ‘La mia salute non è in vendita’ e a cui un pool di avvocati offre consulenza legale: “La previsione di un obbligo vaccinale con le sostanze sperimentali basate su tecnica genica, venduti alla popolazione come vaccini, costituisce una violazione anche della dichiarazione di Helsinki e della Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa”. Per ora l’iniziativa conta circa novemila iscritti, quasi tutti sanitari, sia del Trentino-Alto Adige che di altre parti d’Italia. “Sono già intervenuti e interverranno in massa altri appartenenti al mondo sanitario di tutta l’Unione Europea per sostenere le nostre posizioni” spiega Holzeisen. “Ci tengo a dire che la nostra iniziativa è assolutamente apolitica”.