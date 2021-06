Le cinque canzoni che parlano della bicicletta: da Riccardo Cocciante ai Queen, i brani che hanno come protagonista questo mezzo di trasporto.

Tra i tanti mezzi di trasporto che sono diventati protagonisti di diversi brani musicali, c’è la bicicletta. Leggero, pratico e pronto da utilizzare: così si presenta questo strumento per spostarsi da un posto all’altro, che è stato spesso elogiato nei brani musicali, sia italiani che internazionali. Da Riccardo Cocciante ai Queen, le tracce che hanno parlato delle biciclette.

In bicicletta – Riccardo Cocciante

Presente nell’album, Cocciante del 1982, In bicicletta fa leva su una metafora di una vita trascorsa nella completa serenità e nella semplicità dei sentimenti di un amore che sta per sbocciare e che sogna un futuro da trascorrere insieme, pedalando, per l’appunto, in bicicletta. Il video della canzone:

E mi alzo sui pedali – Stadio

E mi alzo sui pedali è la canzone che gli Stadio hanno voluto dedicare a un grande campione del ciclismo italiano: Marco Pantani. Il testo funge da autobiografia, ricca di consapevolezza ed amarezza, del Pirata il quale viene concepito in un aldilà dove riesce finalmente a vivere il suo grande amore per la bicicletta: “Io sono un campione questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, Mi chiamano Marco il ciclista”. Il video della canzone:

Bicycle Race – Queen

“I want to ride my bicycle, I want to ride my bike“: tutti conoscono Bicycle Race dei Queen e, qualora non vi viene in mente, vi consigliamo di ascoltarla: questa canzone è il massimo della glorificazione del ciclismo. Freddie Mercury e i suoi compagni di band ripetono il termine “bicicletta” 41 volte all’interno del testo e il suono dei campanelli delle biciclette funge da ponte. Un promemoria che le biciclette sono molto più importanti di Peter Pan, Frankenstein, Supeman e così via. Il video di Bycycle Race:

Pink Floyd – Bike

La traccia inizia con una campana che suona e lentamente si trasforma in un miasma psichedelico che ha caratterizzato gran parte del lavoro dei Pink Floyd durante l’era di Syd Barrett. Leggermente inquietante ma molto diretto nell’amore per la bicicletta, rifiutandosi di prestare la macchina. Il video di Bike:

Red Hot Chili Peppers – Bicycle Song

Anthony Kiedis ci assicura nel ritornello che la bicicletta è una buona invenzione. Deve davvero esserlo se è stato spinto ad inserire questo concetto in una canzone ad hoc, nella quale, però, non mancano riferimenti gratuiti al sesso orale. Il video di Bicycle Song:

