Dai palazzi barocchi alla scaccia ripiena: ecco come si celebra la Pasqua a Ragusa

In passato, la Pasqua rappresentava un momento di celebrazione culinaria in cui si riunivano le migliori pietanze, simboleggiando il passaggio dall’inverno alla primavera. Ragusa, in Sicilia, con la sua architettura barocca e il suo ricco patrimonio culturale, è uno dei luoghi italiani dove queste tradizioni sono fortemente radicate. La città, divisa in Ragusa Ibla, il centro storico, e Ragusa Superiore, quella moderna, è un esempio di come la storia abbia influenzato la gastronomia locale.

Un piatto tipico di Pasqua a Ragusa è la ‘mpanata, simile alle empanadas spagnole. Si tratta di una focaccia ripiena, realizzata con un impasto di pane farcito generalmente con carne, in particolare agnello, e arricchita con sugna, che ne conferisce friabilità. Varianti esistono anche con tacchino. Le origini della ‘mpanata risalgono a tradizioni antiche, e rappresenta un piatto importante per la festività, arricchendo la tavola accanto ad altre specialità come le cassate di ricotta.

La preparazione richiede di stendere l’impasto per formare una sfoglia, posizionare la carne e chiudere il tutto. La cottura può variare in base agli ingredienti: carne cruda richiede sfoglia più spessa e cottura prolungata per ottenere croccantezza. Infine, per accompagnare questo piatto tipico, è suggerito un vino locale, il Nero d’Avola, noto per il suo profilo fruttato e speziato, perfetto da abbinare con l’agnello. In questo modo, la Pasqua a Ragusa diventa un’esperienza unica, celebrando tradizioni culinarie e culturali.