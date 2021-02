Il rischio di sviluppare una forma grave o più lieve di Covid-19 dipende, in parte, anche da cosa abbiamo ereditato dai nostri antenati, precisamente dai Neanderthal. I ricercatori Hugo Zeberg del Karolinska Institutet di Stoccolma e Svante Pääbo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, che qualche mese fa avevano scoperto un gene tramandato dai Neandertahl che aumentava le probabilità di ammalarsi gravemente di Covid-19, ora ne hanno individuati 3 che invece ne riducono il rischio. In particolare, in uno studio pubblicato sulla rivista Pnas, gli scienziati hanno descritto 3 geni “antichi” che ridurrebbero le probabilità di sviluppare una forma grave dell’infezione di circa il 22%. I geni in questione si trovano uno accanto all’altro sul cromosoma 12 e questo grande pezzo di materiale genetico include 75mila singoli pezzetti di DNA.

Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno confrontato il DNA di 2.200 pazienti malati gravi di Covid-19, che hanno ereditato i geni di tre uomini di Neanderthal vissuti rispettivamente 50.000, 70.000 e 120.000 anni fa. Gli scienziati hanno così scoperto che le persone con versioni di Neanderthal dei geni OAS1, OAS2 e OAS3 avevano meno probabilità di sviluppare sintomi gravi della malattia scatenata da Sars-CoV-2. Secondo gli studiosi, questi geni producono enzimi che prendono di mira specificamente i virus a RNA e si ritiene che la versione dei Neanderthal sia più potente.

In studi precedenti sono state individuate sequenze genetiche sparse su cinque cromosomi (3, 6, 12, 19 e 21), tutti poi legati a un maggior “rischio di richiedere cure intensive in caso di infezione da Sars-CoV-2”. Tuttavia, la nuova analisi mostra che solo quelli trovati sul cromosoma 3 e 12 provengono da incontri tra specie, tra Sapiens e Neanderthal. Il gene del cromosoma 3 è stato al centro di studi precedenti condotti dallo stesso team di scienziati. I risultati hanno rivelato che la versione di Neanderthal, che è presente in circa una persona su otto oggi, raddoppia il rischio di aver bisogno di cure intensive se una persona sviluppa l’infezione Covid-19.

Ma il tratto di DNA dei Neanderthal sul cromosoma 12, quello più vantaggioso nel ridurre il rischio di ammalarsi gravemente, è quello più comune. Era infatti presente in circa un uomo su dieci che visse più di 20.000 anni fa, per poi aumentare fino a circa il 15% fino a 10.000 anni fa.

I ricercatori stimano che abbia continuato a diventare sempre più dominante, arrivando a caratterizzare circa un terzo delle persone che vivevano tra i 3.000 e i 1.000 anni fa. “Curiosamente, l’attuale frequenza degli alleli in Eurasia è di circa il 30%, il che suggerisce che l’aplotipo dei Neanderthal potrebbe essere aumentato di frequenza relativamente di recente”, scrivono i ricercatori nel loro articolo. “È presente nelle popolazioni dell’Eurasia e delle Americhe a frequenze che spesso raggiungono e superano il 50%”, aggiungono.

Pääbo afferma che è “sorprendente” che varianti genetiche risalenti ai Neanderthal possano avere impatti così drasticamente diversi sulla risposta immunitaria umana all’infezione da SARS-CoV-2. “Questo dimostra che la nostra eredità dai Neanderthal è un’arma a doppio taglio quando si tratta della nostra risposta a Sars-CoV-2”, aggiunge Zeberg. I ricercatori ritengono che l’eredità ricevuta dai Neanderthal sul cromosoma 12 sia fondamentale, in quanto include tre geni (OAS1, OAS2 e OAS3) che svolgono un ruolo chiave nella lotta alle infezioni.

In particolare, renderebbero più forti nel contrastare Sars-CoV-2. La nuova ricerca ha anche rivelato che la variante di Neanderthal produce più enzimi che combattono i virus rispetto all’alternativa ancestrale dell’Homo sapiens. “Si potrebbe ipotizzare che, quando gli esseri umani moderni hanno incontrato nuovi virus a RNA al di fuori dell’Africa, la maggiore attività enzimatica delle varianti ancestrali che hanno acquisito attraverso le interazioni genetiche con i Neanderthal potrebbe essere stata vantaggiosa”, scrivono i ricercatori. “Ci sono prove che l’aplotipo OAS simile ai Neanderthal potrebbe essere recentemente aumentato di frequenza in Eurasia, suggerendo che la selezione potrebbe aver influenzato positivamente il locus OAS derivato dai Neandertal nell’ultimo millennio”, aggiungono. Secondo i ricercatori, i risultati del nuovo studio suggeriscono che l’eredità dei Neanderthal è più complessa di quanto pensassimo e può conferire all’uomo moderno sia un rischio maggiore che minore di ammalarsi gravemente durante questa pandemia.