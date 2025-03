Dai Microfoni di Fabio Fazio: I Pensieri di Jovanotti

Roberto Benigni, con lo spettacolo “Il Sogno” trasmesso su Rai Uno, ha riscosso un ampio successo, avendo attirato 4.425.000 telespettatori e ottenuto uno share del 28%. Durante lo show, Benigni ha celebrato l’Unione Europea, definendola “un sogno” e “custode della democrazia”, dichiarando di essere un “europeista estremista” che promuove “un progetto, un sogno, una speranza”. Ha inoltre citato il Manifesto di Ventotene nello stesso giorno in cui il premier Giorgia Meloni lo criticava in Parlamento, suscitando reazioni furiose tra le opposizioni.

Numerosi complimenti sono giunti via social, come quelli del segretario di +Europa, Riccardo Magi, e dell’ex premier Paolo Gentiloni, che hanno lodato l’europeismo di Benigni. Jovanotti e Fabio Fazio hanno espresso entusiastici apprezzamenti, mentre l’attivista Iacopo Melio ha sottolineato l’importanza dell’Europa per la pace e il pericolo del nazionalismo.

Tuttavia, non sono mancate le critiche. Il senatore leghista Claudio Borghi ha deriso lo spettacolo, etichettandolo in modo provocatorio. Matteo Salvini ha detto di non aver visto la trasmissione, mentre il giornalista Gianluigi Paragone ha attaccato la retorica di Benigni, accostandola a ideologie passate. Marco Rizzo ha contestato la visione positiva dell’Unione Europea presentata da Benigni, paragonandola in modo infelice ad Auschwitz.

In generale, l’evento ha diviso l’opinione pubblica, suscitando discussioni sull’Europa e le sue istituzioni in un momento politico molto intricato.