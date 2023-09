dai Måneskin a Taylor Swift

Tutti i vincitori dell’edizione 2023 degli Mtv VMA: dai nostri Måneskin a Taylor Swift, chi ha trionfato nella serata di Newark.

Si sono svolti nella nottata italiana tra il 12 e il 13 settembre al Prudential Center di Newark, in New Jersey, gli Mtv VMA 2023. E sono stati un trionfo non solo per la regina della musica mondiale, Taylor Swift, ma anche per l’Italia grazie ai Måneskin.

Se la popstar, attesa anche a San Siro nel 2024 per due straordinari concerti, ha vinto ben nove premi, tra cui le categorie principali, superando ogni record, la band romana è riuscita a imporsi nella categoria Best Rock, primi artisti italiani a bissare un premio, seppur in categorie diverse (nel 2022 trionfarono nella categoria Best Alternative).

Mtv VMA 2023: il trionfo di Taylor Swift e dei Måneskin

Con nove vittorie su undici categorie in cui era stata nominata, Taylor Swift è stata certamente la grande protagonista della serata. Ha trionfato in ogni categoria principale e si è portata a ben 23 statuette in carriera, seconda sola a Beyoncé, a quota 30. Un risultato straordinario che ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto oggi sia senza ombra di dubbio la popstar più importante e influente al mondo.

Taylor Swift

Nella serata del grande trionfo di Tay-Tay, a far battere il cuore ai fan italiani sono stati i Måneskin, in grado di trionfare in una categoria, Best Rock, in cui non mancavano avversari di grandissimo livello. Hanno superato infatti la concorrenza di leggende viventi come i Foo Fighters, i Linkin Park, i Red Hot Chili Peppers, i Metallica e i Muse grazie al brano The Loneliest. Una conferma incredibile per una band che sta riscrivendo la storia del rock italiano nel mondo.

Non solo Måneskin: tutti i vincitori

Ma nella notte dello straordinario successo di Taylor e del gruppo guidato da Damiano David, sono stati tanti gli artisti tornati a casa con un premio. Ecco l’elenco completo dei vincitori, categoria per categoria:

Video of the Year: Anti-Hero di Taylor Swift

Artist of the Year: Taylor Swift

Song of the Year: Anti-Hero di Taylor Swift

Best New Artist: Ice Spice – 10K Projects

Best Collaboration: Karol G e Shakira con TQG

Best Pop: Anti-Hero di Taylor Swift

Best Hip Hop: Super Freaky Girl di Nicki Minaj

Best R&B: Shirt di SZA

Best Alternative: Candy Necklace di Lana Del Rey feat. Jon Batiste

Best Latin: Funk Rave di Anitta

Best K-Pop: S-Class degli Stray Kids

Best Afrobeats: Calm Down di Rema & Selena Gomez

Video for Good: Breakfast di Dove Cameron

Best Direction: Anti-Hero di Taylor Swift

Best Cinematography: Anti-Hero di Taylor Swift

Best Visual Effects: Anti-Hero di Taylor Swift

Show of the Summer: Taylor Swift

Group of the Year: Blackpink

Song of the Summer: Seven di Jung Kook feat. Latto

Album of the Year: Midnights di Taylor Swift

Di seguito il video di Anti-Hero: