Prove di normalità in America, svelato il cartellone del Coachella: headliner Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West, presenti anche i Maneskin.

Il Coachella 2022 si farà? Fare previsioni in questi tempi di pandemia è complicato. Al momento, però, filtra ottimismo tra gli organizzatori. Non a caso, è stato svelato il 13 gennaio il cartellone completo dell’evento, che dovrebbe avere luogo come da tradizione in due weekend di aprile, tra il 15 e il 17 e tra il 22 e il 24. Parata di star incredibile nel festival della musica, dell’arte e dell’amore, ospitata a Indio, nel deserto del Colorado, e in grado di attirare persone da tutto il mondo. Non a caso, il cartellone è una vera e propria parata di star: tra i tanti, sono presenti anche loro, gli immancabili e italianissimi Maneskin.

Coachella 2022: tutti i cantanti in cartellone

Ancora una volta la band di Damiano David e Victoria si toglie una grandissima soddisfazione. Sono entrati ufficialmente nel tabellone del Coachella, uno dei festival più importanti al mondo. Altro traguardo incredibile per i Maneskin, che anche in questo 2022 voglio continuare a stupire tutti.

Maneskin

Presenti nel programma principale, i ragazzi romani non saranno però headliner. L’onore è stato concesso stavolta a Harry Styles, che potrebbe essere pronto finalmente a pubblicare un nuovo album in questo 2022, a distanza di tre anni da Fine Line. Ci sarà poi la ‘solita’ Billie Eilish, ormai immancabile nei principali appuntamenti mondiali. E poi Ye, nuovo nome di Kanye West.

Al di là degli headliner, sono però tantissimi i big della musica mondiale presenti in cartellone. Ne ricordiamo qualcuno: Lil Baby, Phoebe Bridgers, Idles, Mika, Purple Disco Machine, Megan Thee Stallion, 21 Savage, Stromae, Anitta, Doja Cat, Karol G, Fatboy Slim, Swedish House Mafia e tantissimi altri ancora.

Di seguito il post con l’intero programma:

Coachella 2022: biglietti e regole

I biglietti per poter assistere al Coachella sono in vendita. Per il momento però solo quelli per il primo weekend, in attesa di poter comprendere quale sarà l’evoluzione della pandemia. Già preparato un regolamento particolare per evitare che l’evento si trasformi in un cluster di contagi. Per poter accedere al festival sarà obbligatorio mostrare un tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti. In alternativa, basterà una certificazione che attesti di aver chiuso il ciclo vaccinale. Le regole potrebbero però cambiare nei prossimi mesi, in linea con le direttive del governo.