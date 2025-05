Dai dazi alle bollette, Meloni oggi nell’arena del Senato

Oggi, mercoledì 7 maggio, l’attenzione è rivolta al comignolo della Cappella Sistina per l’inizio del Conclave, mentre in Italia la premier Giorgia Meloni è attesa al Senato per rispondere alle interrogazioni delle opposizioni. I temi di discussione includono questioni economiche, dazi e relazioni con gli Stati Uniti, soprattutto in seguito all’incontro di aprile tra Meloni e Donald Trump, dove la premier ha proposto un accordo commerciale tra Usa e UE. La leader di Fratelli d’Italia dovrà affrontare domande sulle politiche fiscali, in particolare sull’aumento delle bollette e sugli investimenti in gas naturale liquefatto.

Il governo Meloni ha stanziato 3 miliardi di euro per alleviare i costi energetici, con piani per utilizzare ulteriori risorse dal Fondo sociale per il clima. Le opposizioni, incluso il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, persisteranno nel sollecitare chiarimenti su temi legati alla vita quotidiana e all’occupazione. Meloni, dal canto suo, rivendica successi occupazionali, con oltre un milione di posti di lavoro creati negli ultimi due anni.

Le politiche migratorie saranno un altro tema caldo, con interrogazioni previste da Fratelli d’Italia. Inoltre, la Meloni punta sulla spesa militare, con l’obiettivo del 2% del PIL entro il 2025, sostenendo la necessità di una difesa europea integrata. Infine, le riforme, in particolare il premierato, saranno di rilevante importanza per Meloni, che ha espresso interesse a collaborare con la Germania su questioni chiave, come la competitività economica e l’immigrazione.